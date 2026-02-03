ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии

Римская «Рома» официально объявила о подписании испанского вингера мюнхенской «Баварии» Брайана Сарагосы.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании. По окончании аренды у римлян будет опция выкупа игрока.

В сезоне 2025/26 Брайан Сарагоса провел 26 матчей на правах аренды за «Сельту», отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании (3 матча) в 10 миллионов евро.

Ранее «Рома» отдала в аренду в «Дженоа» Томмазо Бальданчи.