ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии
Брайан Сарагоса ушел в новую аренду
Римская «Рома» официально объявила о подписании испанского вингера мюнхенской «Баварии» Брайана Сарагосы.
Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании. По окончании аренды у римлян будет опция выкупа игрока.
В сезоне 2025/26 Брайан Сарагоса провел 26 матчей на правах аренды за «Сельту», отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании (3 матча) в 10 миллионов евро.
Ранее «Рома» отдала в аренду в «Дженоа» Томмазо Бальданчи.
✍️ Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) February 2, 2026
📄 https://t.co/o3FIOuftFj#ASRoma pic.twitter.com/TwpiGdeJ8w
