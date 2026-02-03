Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии
Италия
03 февраля 2026, 01:55 |
250
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии

Брайан Сарагоса ушел в новую аренду

03 февраля 2026, 01:55 |
250
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала вингера Баварии
ФК Рома. Брайан Сарагоса

Римская «Рома» официально объявила о подписании испанского вингера мюнхенской «Баварии» Брайана Сарагосы.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании. По окончании аренды у римлян будет опция выкупа игрока.

В сезоне 2025/26 Брайан Сарагоса провел 26 матчей на правах аренды за «Сельту», отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании (3 матча) в 10 миллионов евро.

Ранее «Рома» отдала в аренду в «Дженоа» Томмазо Бальданчи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник Лацио стал игроком Сельты
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль потратил 23 млн евро на 19-летнего хавбека
Рома Рим трансферы Сельта аренда игрока Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Брайан Сарагоса
Дмитрий Вус Источник: ФК Рома
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02 февраля 2026, 07:47 7
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс

Влада поблагодарила болельщиков Арсенала

Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Футбол | 02 февраля 2026, 23:55 0
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли

Матч завершился со счетом 3:0

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Теннис | 02.02.2026, 21:34
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02.02.2026, 05:42
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 15
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
01.02.2026, 14:50
Теннис
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем