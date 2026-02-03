Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На фоне скандального ухода. Бензема обратился к бывшему клубу
Саудовская Аравия
03 февраля 2026, 02:19
Француз попрощался с партнерами и болельщиками

Getty Images/Global Images Ukraine

Карим Бензема попрощался с «Аль-Иттихадом» в социальных сетях.

38-летний французский форвард ранее продолжил карьеру в «Аль-Хилале».

«Аль-Иттихад» – эта страница моей карьеры подходит к завершению, но уважение и благодарность останутся со мной навсегда.

Хочу поблагодарить клуб, персонал, партнеров по команде и, прежде всего, болельщиков за теплый прием, любовь и ту энергию, которую вы дарили мне каждый день.

Этот период многое дал мне – как в личном, так и в профессиональном плане. Я ухожу с высоко поднятой головой и гордостью за то, что защищал эти цвета и разделил с вами этот путь.

Желаю клубу всего наилучшего в будущем.

С уважением, KB9», – написал Бензема в своем аккаунте в X.

