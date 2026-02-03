ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье

В первом интервью в статусе игрока «Полесья» новичок Линдон Эмерллаху вспомнил контрольный матч против житомирской команды год назад.

Легионер ответил, какие впечатления оставил соперник и что запомнилось из того спарринга. Также футболист откровенно рассказал о войне в Украине – почему его это не пугает и как он воспринимает реальность, в которой живет украинский футбол. Отдельная тема разговора – дружба с Красничи, как она началась и помогает ли на футбольном поле и вне его.

– Как себя чувствует человек, у которого начинается абсолютно новая страница в биографии?

– Чувствую себя классно. Так и есть, потому что «Полесье» – хороший, солидный клуб, который борется за трофеи.

– Какие у тебя впечатления от команды, от тренировочного процесса? Что можешь выделить?

– Впечатления хорошие и от тренерского штаба, и от игроков. Меня здесь очень хорошо приняли.

– А как насчет тренировок? Можешь сравнить с тем, как это было в «Клуже»?

– Немного тяжелее, чем были в «Клуже». Да, тяжелее, но это нормально. Это тренировочные сборы, и сейчас нужно работать усердно, чтобы уверенно играть в чемпионате.

– Многие в клубе говорят, что внешне ты немного похож на Бориса Крушинского?

– Не знаю (смеется).

– Ты такое слышал?

– Нет, не слышал.

– Как тебе кажется: похож на Крушинского или нет?

– Наверное, что-то немного есть.

– Ты выбрал 14-й номер. Почему?

– У меня в «Клуже» был 18-й номер, в национальной сборной – 19-й. А в «Полесье» – 14-й. Потому что все они – мои любимые номера: 14-й, 18-й, 19-й.

– Футболист твоего амплуа, на которого ты хочешь равняться? Твой кумир?

– Sergio Busquets.

– Sergio Busquets?

– Да.

– Есть ли у тебя какие-то похожие скиллы, как у Серхио Бускетса?

– Когда я смотрел, как играет «Барселона», еще когда он там был – это было просто невероятно. Бускетс, на мой взгляд, лучший полузащитник. Как «шестерка», я имею в виду.

– И до сих пор?

– Да, и до сих пор.

– Но он же завершил карьеру.

– Да, он ушел из футбола. Если в будущем появится футболист, который будет играть лучше Бускетса… но пока такого нет, на мой взгляд.

– Ровно год назад на сборах в Турции команда «Балкани», за которую ты тогда играл, проводила спарринг с «Полесьем»…

– Да, мы тогда проиграли.

– Что именно больше всего запомнилось? Или кто запомнился?

– Я хорошо помню ту игру. Это была сложная игра для нас. Когда мы видели, как «Полесье» бежало, как прессинговало – это было что-то…

– Мог ли ты тогда представить, что пройдет год и ты окажешься в «Полесье»?

– Нет, но в этом и прелесть футбола. Через год я здесь, в этой команде, представляешь?

– То, что в «Полесье» есть Красничи – твой соотечественник – это для тебя плюс?

– Конечно. Когда у тебя есть друг, с которым ты играешь в национальной команде – это круто. Ты можешь говорить на родном языке, мне гораздо легче. Он здесь, в Украине, уже полтора года. Сначала играл в «Колосе», а теперь здесь, в «Полесье» – так что я счастлив, что он рядом.

– Сколько вы уже знаете друг друга?

– Наверное, года четыре или даже пять. Мы вместе дебютировали за национальную команду.

– То есть он твой лучший друг?

– Думаю, да.

– Чем силен Илир Красничи как футболист?

– Он спокойный в игре, получает удовольствие от футбола. Он умный. Знает, что делать на поле.

– Что тебе Илир рассказывал об украинском чемпионате?

– На самом деле у меня много друзей, которые играют здесь, в Украине: в «Металлисте», в ЛНЗ. Когда я спрашивал их об Украине, первое, что они говорили – что здесь очень хороший чемпионат. И отсюда можно попасть в другие европейские лиги. Если, конечно, у тебя хорошие результаты и ты хорошо играешь. Я говорю: ок, надо попробовать.

– Пугало ли тебя то, что в нашей стране – война?

– Нет. Знаешь, если что-то случится… ну ты же не можешь повлиять на жизненные обстоятельства, которые от тебя не зависят. Что ты можешь сделать? Такая жизнь.

– Когда ты был в Украине – слышал сирены, взрывы?

– Нет. Потому что я был всего два дня, проходил медосмотр, подписывал контракт. А потом вернулся в Косово.

– Хорошо, что можешь сказать об Украине? Первые впечатления о Житомире?

– Первые впечатления – когда я впервые посетил базу – она потрясающая. Для игроков, для персонала, для тренерского штаба. Ты можешь думать только о футболе. А еще меня поразили люди, которые очень дружелюбно относятся к тебе. Причем везде: то ли в больнице, где я проходил медосмотр, то ли просто когда вышел в город поесть.

– Хорошо, расскажи, почему футбол? Почему в детстве ты выбрал эту игру?

– Мой дядя играл в футбол, мой отец играл в мини-футбол. А когда мне было 10 лет, я с дедушкой, гуляя по родному городу Суварека, увидел, как дети играют в футбол. И тогда, помню, сказал ему: «Я тоже так хочу». Так что с 10 лет я начал заниматься футболом.

– Если бы не футбол – кем бы стал?

– Не знаю, может полицейским, не знаю (смеется).

– Ты игрок национальной сборной Косово?

– Да, я начал играть с 19 лет.

– Видела, что ты играл в победном поединке со Швецией? Сборной Украины скоро играть со шведами. Это был тяжелый матч?

– Конечно, было тяжело. Сборная Швеции – очень хорошая. В ее составе игроки, которые играют в АПЛ. Но на самом деле скажу так: не имеет значения, где ты играешь. Потому что если ты играешь за свою национальную команду, ты должен выкладываться по полной, оставлять на поле все и делать все ради победы. Просто чтобы порадовать свою страну.

– Самый опасный игрок сборной Швеции?

– У них он не один. Но выделю Исака, нападающего «Ливерпуля», и Дйокереша из «Арсенала».

– Что нужно в футболе, чтобы добиться победы?

– Получать удовольствие от футбола. И чтобы футболом в вашем исполнении наслаждались болельщики, которые пришли на стадион, заплатили за билеты. Соответственно – наслаждаться игрой и отдаваться на 100 процентов.

– Как получать удовольствие от игры, когда, например, в Украине сейчас температура воздуха –15 градусов?

– Да, это хороший вопрос. Но когда ты играешь в футбол, ты же сам это выбрал. А значит, должен играть летом, зимой, под дождем, под снегом. Так что это не имеет значения. Ты должен получать удовольствие от игры и отдаваться ей на 100%.

– Что можешь сказать о своих партнерах по команде? Например, кто самый веселый?

– Думаю, Гио. Защитник.

– Правый защитник?

– Левый, правый – я не знаю.

– У нас есть голкипер – Гио, Жора.

– Да, и он тоже. Но я больше общаюсь с Гио. Если спросишь меня через несколько месяцев – тогда уже смогу сказать точно.

– Хорошо. Чего хочешь добиться с «Полесьем»?

– Взять чемпионство…

– В этом сезоне?

– Да, почему нет? Если это возможно – почему нет? Нужно всегда верить. А еще нужно попасть в групповой этап Лиги конференций или Лиги Европы.

ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье