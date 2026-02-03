ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье
Легионер вспомнил, как провел контрольный матч против житомирского клуба
В первом интервью в статусе игрока «Полесья» новичок Линдон Эмерллаху вспомнил контрольный матч против житомирской команды год назад.
Легионер ответил, какие впечатления оставил соперник и что запомнилось из того спарринга. Также футболист откровенно рассказал о войне в Украине – почему его это не пугает и как он воспринимает реальность, в которой живет украинский футбол. Отдельная тема разговора – дружба с Красничи, как она началась и помогает ли на футбольном поле и вне его.
– Как себя чувствует человек, у которого начинается абсолютно новая страница в биографии?
– Чувствую себя классно. Так и есть, потому что «Полесье» – хороший, солидный клуб, который борется за трофеи.
– Какие у тебя впечатления от команды, от тренировочного процесса? Что можешь выделить?
– Впечатления хорошие и от тренерского штаба, и от игроков. Меня здесь очень хорошо приняли.
– А как насчет тренировок? Можешь сравнить с тем, как это было в «Клуже»?
– Немного тяжелее, чем были в «Клуже». Да, тяжелее, но это нормально. Это тренировочные сборы, и сейчас нужно работать усердно, чтобы уверенно играть в чемпионате.
– Многие в клубе говорят, что внешне ты немного похож на Бориса Крушинского?
– Не знаю (смеется).
– Ты такое слышал?
– Нет, не слышал.
– Как тебе кажется: похож на Крушинского или нет?
– Наверное, что-то немного есть.
– Ты выбрал 14-й номер. Почему?
– У меня в «Клуже» был 18-й номер, в национальной сборной – 19-й. А в «Полесье» – 14-й. Потому что все они – мои любимые номера: 14-й, 18-й, 19-й.
– Футболист твоего амплуа, на которого ты хочешь равняться? Твой кумир?
– Sergio Busquets.
– Sergio Busquets?
– Да.
– Есть ли у тебя какие-то похожие скиллы, как у Серхио Бускетса?
– Когда я смотрел, как играет «Барселона», еще когда он там был – это было просто невероятно. Бускетс, на мой взгляд, лучший полузащитник. Как «шестерка», я имею в виду.
– И до сих пор?
– Да, и до сих пор.
– Но он же завершил карьеру.
– Да, он ушел из футбола. Если в будущем появится футболист, который будет играть лучше Бускетса… но пока такого нет, на мой взгляд.
– Ровно год назад на сборах в Турции команда «Балкани», за которую ты тогда играл, проводила спарринг с «Полесьем»…
– Да, мы тогда проиграли.
– Что именно больше всего запомнилось? Или кто запомнился?
– Я хорошо помню ту игру. Это была сложная игра для нас. Когда мы видели, как «Полесье» бежало, как прессинговало – это было что-то…
– Мог ли ты тогда представить, что пройдет год и ты окажешься в «Полесье»?
– Нет, но в этом и прелесть футбола. Через год я здесь, в этой команде, представляешь?
– То, что в «Полесье» есть Красничи – твой соотечественник – это для тебя плюс?
– Конечно. Когда у тебя есть друг, с которым ты играешь в национальной команде – это круто. Ты можешь говорить на родном языке, мне гораздо легче. Он здесь, в Украине, уже полтора года. Сначала играл в «Колосе», а теперь здесь, в «Полесье» – так что я счастлив, что он рядом.
– Сколько вы уже знаете друг друга?
– Наверное, года четыре или даже пять. Мы вместе дебютировали за национальную команду.
– То есть он твой лучший друг?
– Думаю, да.
– Чем силен Илир Красничи как футболист?
– Он спокойный в игре, получает удовольствие от футбола. Он умный. Знает, что делать на поле.
– Что тебе Илир рассказывал об украинском чемпионате?
– На самом деле у меня много друзей, которые играют здесь, в Украине: в «Металлисте», в ЛНЗ. Когда я спрашивал их об Украине, первое, что они говорили – что здесь очень хороший чемпионат. И отсюда можно попасть в другие европейские лиги. Если, конечно, у тебя хорошие результаты и ты хорошо играешь. Я говорю: ок, надо попробовать.
– Пугало ли тебя то, что в нашей стране – война?
– Нет. Знаешь, если что-то случится… ну ты же не можешь повлиять на жизненные обстоятельства, которые от тебя не зависят. Что ты можешь сделать? Такая жизнь.
– Когда ты был в Украине – слышал сирены, взрывы?
– Нет. Потому что я был всего два дня, проходил медосмотр, подписывал контракт. А потом вернулся в Косово.
– Хорошо, что можешь сказать об Украине? Первые впечатления о Житомире?
– Первые впечатления – когда я впервые посетил базу – она потрясающая. Для игроков, для персонала, для тренерского штаба. Ты можешь думать только о футболе. А еще меня поразили люди, которые очень дружелюбно относятся к тебе. Причем везде: то ли в больнице, где я проходил медосмотр, то ли просто когда вышел в город поесть.
– Хорошо, расскажи, почему футбол? Почему в детстве ты выбрал эту игру?
– Мой дядя играл в футбол, мой отец играл в мини-футбол. А когда мне было 10 лет, я с дедушкой, гуляя по родному городу Суварека, увидел, как дети играют в футбол. И тогда, помню, сказал ему: «Я тоже так хочу». Так что с 10 лет я начал заниматься футболом.
– Если бы не футбол – кем бы стал?
– Не знаю, может полицейским, не знаю (смеется).
– Ты игрок национальной сборной Косово?
– Да, я начал играть с 19 лет.
– Видела, что ты играл в победном поединке со Швецией? Сборной Украины скоро играть со шведами. Это был тяжелый матч?
– Конечно, было тяжело. Сборная Швеции – очень хорошая. В ее составе игроки, которые играют в АПЛ. Но на самом деле скажу так: не имеет значения, где ты играешь. Потому что если ты играешь за свою национальную команду, ты должен выкладываться по полной, оставлять на поле все и делать все ради победы. Просто чтобы порадовать свою страну.
– Самый опасный игрок сборной Швеции?
– У них он не один. Но выделю Исака, нападающего «Ливерпуля», и Дйокереша из «Арсенала».
– Что нужно в футболе, чтобы добиться победы?
– Получать удовольствие от футбола. И чтобы футболом в вашем исполнении наслаждались болельщики, которые пришли на стадион, заплатили за билеты. Соответственно – наслаждаться игрой и отдаваться на 100 процентов.
– Как получать удовольствие от игры, когда, например, в Украине сейчас температура воздуха –15 градусов?
– Да, это хороший вопрос. Но когда ты играешь в футбол, ты же сам это выбрал. А значит, должен играть летом, зимой, под дождем, под снегом. Так что это не имеет значения. Ты должен получать удовольствие от игры и отдаваться ей на 100%.
– Что можешь сказать о своих партнерах по команде? Например, кто самый веселый?
– Думаю, Гио. Защитник.
– Правый защитник?
– Левый, правый – я не знаю.
– У нас есть голкипер – Гио, Жора.
– Да, и он тоже. Но я больше общаюсь с Гио. Если спросишь меня через несколько месяцев – тогда уже смогу сказать точно.
– Хорошо. Чего хочешь добиться с «Полесьем»?
– Взять чемпионство…
– В этом сезоне?
– Да, почему нет? Если это возможно – почему нет? Нужно всегда верить. А еще нужно попасть в групповой этап Лиги конференций или Лиги Европы.
