Италия
03 февраля 2026, 04:25 | Обновлено 03 февраля 2026, 04:26
19-летние таланты из Баварии и Ман Сити присоединились к Ювентусу

Туринский гранд пополнил молодежку перспективными футболистами

juventusfc

Молодежный состав «Ювентуса» пополнился двумя 19-летними игроками.

Ряды туринцев пополнил полузащитник Адам Личина, который перешел из мюнхенской «Баварии». Стороны оформили трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона-2028/29.

Также из системы «Манчестер Сити» в Турин перебрался форвард Джастин Обоавводуо. Его контракт с итальянским грандом будет действовать до лета 2028 года.

Ранее стало известно, что защитник сборной Швеции Эмиль Хольм официально присоединился к туринскому «Ювентусу», перейдя в клуб на правах аренды из «Болоньи».

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
