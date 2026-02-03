19-летние таланты из Баварии и Ман Сити присоединились к Ювентусу
Туринский гранд пополнил молодежку перспективными футболистами
Молодежный состав «Ювентуса» пополнился двумя 19-летними игроками.
Ряды туринцев пополнил полузащитник Адам Личина, который перешел из мюнхенской «Баварии». Стороны оформили трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона-2028/29.
Также из системы «Манчестер Сити» в Турин перебрался форвард Джастин Обоавводуо. Его контракт с итальянским грандом будет действовать до лета 2028 года.
Ранее стало известно, что защитник сборной Швеции Эмиль Хольм официально присоединился к туринскому «Ювентусу», перейдя в клуб на правах аренды из «Болоньи».
Next Gen | Adin Licina è bianconero ⚪⚫— JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2026
➡️ https://t.co/z9QpUR8CZC pic.twitter.com/JGinOXphgQ
Next Gen | Justin Oboavwoduo è un nuovo giocatore della Juventus ⚪⚫— JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2026
➡️ https://t.co/gefscQpTHi pic.twitter.com/jJmJxjqCYF
