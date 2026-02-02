Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс

Влада Зинченко, жена украинского левого защитника Александра Зинченко, прокомментировала переход своего мужа из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс»:

«Пришло время перевернуть еще одну страницу в нашей футбольной истории. «Арсенал» навсегда останется в нашей памяти как источник счастливых воспоминаний, тепла и любви. Для нас было большой честью быть частью такого великого клуба. Спасибо за все. Удачи, «канониры» ❤️❤️❤️».

Цвета «Арсенала» Зинченко защищал с лета 2022 года и за это время успел провести 91 матч в составе «канониров», забив 3 гола и отдав 5 ассистов. Трофеев в составе «Арсенала» Зинченко не выиграл.