Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Нидерланды
02 февраля 2026, 00:20 |
570
0

Влада поблагодарила болельщиков Арсенала

Instagram

Влада Зинченко, жена украинского левого защитника Александра Зинченко, прокомментировала переход своего мужа из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс»:

«Пришло время перевернуть еще одну страницу в нашей футбольной истории. «Арсенал» навсегда останется в нашей памяти как источник счастливых воспоминаний, тепла и любви. Для нас было большой честью быть частью такого великого клуба. Спасибо за все. Удачи, «канониры» ❤️❤️❤️».

Цвета «Арсенала» Зинченко защищал с лета 2022 года и за это время успел провести 91 матч в составе «канониров», забив 3 гола и отдав 5 ассистов. Трофеев в составе «Арсенала» Зинченко не выиграл.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
