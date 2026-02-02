Автор гола ударом скорпиона поделился мыслями о матче с Ман Сити

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке поделился мыслями о ничейном исходе встречи 24-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2). Нападающий в этом противостоянии записал на свой счет дубль, на 70-й минуте он забил супергол ударом скорпиона.

– Получилась игра двух совершенно разных таймов. Первая половина выдалась крайне тяжелой, нам едва удавалось сдерживать натиск оппонента. Второй тайм – совсем другое дело: мы прибавили, обрели уверенность и могли даже рассчитывать на победу. Мы осознаем, что включаться на полную мощность следовало гораздо раньше.

В перерыве мы внесли коррективы в тактический рисунок. Во второй части матча необходимо было проявить характер, и, полагаю, нам это удалось.

Нужно было что-то менять, так как прессинговать становилось все сложнее. Мы пошли на этот шаг, и стратегия сработала. Понимаем, что наше место в таблице не соответствует амбициям, поэтому поддержка трибун сейчас бесценна.

Постараемся использовать этот результат как фундамент. Наша беспроигрышная серия во всех турнирах достигла четырех встреч, но теперь мы хотим только побеждать.

Важно сфокусироваться на этом и продолжать трудиться. Когда мы едины, верим в успех, а фанаты стоят за нашей спиной – нам по силам одолеть любого соперника, – цитирует Соланке BBC со ссылкой на Sky Sports.