ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписывает нападающего Аталанты за 35+5 млн евро

Мадридский «Атлетико» через свой официальный портал объявил о достижении договоренности по трансферу нигерийского нападающего Адемолы Лукмана из итальянской «Аталанты».

Сообщается, что игрок уже прилетел в Мадрид, чтобы пройти обязательное медицинское обследование и официально оформить трудовое соглашение.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обойдется «матрасникам» в 35 млн евро. Еще 5 млн евро предусмотрены в виде различных бонусных выплат.

Лукману 28 лет, цвета клуба из Бергамо он защищал с лета 2022 года. За это время форвард провел 137 матчей в разных турнирах, записав на свой счет 55 забитых мячей и 27 ассистов.

В 2024 году нигериец помог «Аталанте» завоевать титул Лиги Европы. Тогда же Лукман удостоился звания лучшего футболиста Африки и расположился на 14-й позиции в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».