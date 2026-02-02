Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписывает нападающего Аталанты за 35+5 млн евро
Испания
02 февраля 2026, 01:22 | Обновлено 02 февраля 2026, 01:59
159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписывает нападающего Аталанты за 35+5 млн евро

Лукман перебирается в Мадрид

02 февраля 2026, 01:22 | Обновлено 02 февраля 2026, 01:59
159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписывает нападающего Аталанты за 35+5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» через свой официальный портал объявил о достижении договоренности по трансферу нигерийского нападающего Адемолы Лукмана из итальянской «Аталанты».

Сообщается, что игрок уже прилетел в Мадрид, чтобы пройти обязательное медицинское обследование и официально оформить трудовое соглашение.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обойдется «матрасникам» в 35 млн евро. Еще 5 млн евро предусмотрены в виде различных бонусных выплат.

Лукману 28 лет, цвета клуба из Бергамо он защищал с лета 2022 года. За это время форвард провел 137 матчей в разных турнирах, записав на свой счет 55 забитых мячей и 27 ассистов.

В 2024 году нигериец помог «Аталанте» завоевать титул Лиги Европы. Тогда же Лукман удостоился звания лучшего футболиста Африки и расположился на 14-й позиции в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».

По теме:
Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Есть план трансфера. Испанский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Пас не реализовал пенальти на 90+7. Аталанта в меньшинстве устояла в Комо
Адемола Лукман Атлетико Мадрид Аталанта трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01 февраля 2026, 19:49 23
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко

Александр покинул Арсенал

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 01 февраля 2026, 07:20 0
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом

Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing

Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Теннис | 01.02.2026, 13:50
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Футбол | 01.02.2026, 23:46
Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 24
Футбол
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем