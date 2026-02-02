Моуринью считает, что мадридскому Реалу повезло

После поражения «Реала» от «Бенфики» (2:4) тренер лиссабонцев Жозе Моуринью поговорил с защитником Дином Хейсеном.

«Парень был расстроен, но я сказал: «Тебе повезло, что вы проиграли только в два гола, могло быть значительно хуже», – признался португалец.

Моуринью объяснил, что разговор был дружеским: они знакомы еще по «Роме», а семьи футболистов дружат.

Напомним, в матче против «Реала» на 90+8-й минуте забил украинский вратарь Анатолий Трубин. «Реал» не смог финишировать в первой восьмерке основного этапа Лиги чемпионов.