Лига чемпионов02 февраля 2026, 01:02 |
Моуринью считает, что мадридскому Реалу повезло
Жозе провел беседу с Хейсеном
02 февраля 2026, 01:02 |
После поражения «Реала» от «Бенфики» (2:4) тренер лиссабонцев Жозе Моуринью поговорил с защитником Дином Хейсеном.
«Парень был расстроен, но я сказал: «Тебе повезло, что вы проиграли только в два гола, могло быть значительно хуже», – признался португалец.
Моуринью объяснил, что разговор был дружеским: они знакомы еще по «Роме», а семьи футболистов дружат.
Напомним, в матче против «Реала» на 90+8-й минуте забил украинский вратарь Анатолий Трубин. «Реал» не смог финишировать в первой восьмерке основного этапа Лиги чемпионов.
Комментарии 0
