Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуринью считает, что мадридскому Реалу повезло
Моуринью считает, что мадридскому Реалу повезло

Моуринью считает, что мадридскому Реалу повезло
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

После поражения «Реала» от «Бенфики» (2:4) тренер лиссабонцев Жозе Моуринью поговорил с защитником Дином Хейсеном.

«Парень был расстроен, но я сказал: «Тебе повезло, что вы проиграли только в два гола, могло быть значительно хуже», – признался португалец.

Моуринью объяснил, что разговор был дружеским: они знакомы еще по «Роме», а семьи футболистов дружат.

Напомним, в матче против «Реала» на 90+8-й минуте забил украинский вратарь Анатолий Трубин. «Реал» не смог финишировать в первой восьмерке основного этапа Лиги чемпионов.

Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Дин Хейсен
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
