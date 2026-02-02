Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду отказывается играть за Аль-Наср – что происходит в клубе?
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 02:13 | Обновлено 02 февраля 2026, 04:01
331
0

Роналду отказывается играть за Аль-Наср – что происходит в клубе?

Конфликт в Саудовской Аравии

02 февраля 2026, 02:13 | Обновлено 02 февраля 2026, 04:01
331
0
Роналду отказывается играть за Аль-Наср – что происходит в клубе?
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Криштиану Роналду выражает недовольство текущим положением дел в «Аль-Насре» и отказывается выходить на поле, передает издание A Bola.

Согласно сведениям источника, нападающий планирует пропустить предстоящую игру против «Эр-Рияда». Криштиану крайне разочарован методами управления клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Кроме того, португалец указывает на дефицит инвестиций в развитие «Аль-Насра».

Роналду убежден, что действия руководства наносят ущерб команде, особенно на фоне успехов «Аль-Хиляля», который проявляет значительно большую активность во время трансферных кампаний.

Напомним, португалец защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

По теме:
ФОТО. Все женщины Криштиану Роналду: от моделей до будущей жены
Аль-Хиляль – Аль-Ахли. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии
Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль бойкот скандал
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Теннис | 01 февраля 2026, 13:50 34
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026

Карлос в четырех сетах переиграл Новака и впервые взял трофей в Мельбурне

Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Футбол | 01 февраля 2026, 20:30 3
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом

Отставание горожан от Арсенала в турнирной таблице АПЛ составляет 6 очков

Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.02.2026, 02:02
Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01.02.2026, 09:32
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем