Роналду отказывается играть за Аль-Наср – что происходит в клубе?

Португальский форвард Криштиану Роналду выражает недовольство текущим положением дел в «Аль-Насре» и отказывается выходить на поле, передает издание A Bola.

Согласно сведениям источника, нападающий планирует пропустить предстоящую игру против «Эр-Рияда». Криштиану крайне разочарован методами управления клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Кроме того, португалец указывает на дефицит инвестиций в развитие «Аль-Насра».

Роналду убежден, что действия руководства наносят ущерб команде, особенно на фоне успехов «Аль-Хиляля», который проявляет значительно большую активность во время трансферных кампаний.

Напомним, португалец защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.