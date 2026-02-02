Леоненко дал оценку Реброву и сборной Украины за 2025 год

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил выступление сборной Украины в 2025 году.

«Пока что мы только в стыки вышли, весной станет все понятно. Шансы против шведов у нас есть, а игра покажет – нужно ли нам ехать на ЧМ или лучше не позориться. Если выйдем на чемпионат мира, то результат будет положительный. Пока что моя оценка за выступление сборной – 7/10», – сказал Леоненко.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.