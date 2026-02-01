Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
01 февраля 2026, 21:02 |
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче

Легендарному тренеру исполнилось 75 лет!

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
УАФ. Мирон Маркевич

Первого февраля свой 75-й день рождения отметил известный украинский тренер Мирон Маркевич.

В честь этого пресс-служба Украинской ассоциации футбола выступила с поздравлением легендарного тренера.

«С Днем рождения, Мирон Богданович!

Украинская ассоциация футбола искренне поздравляет Вас – легендарного тренера, мудрого наставника и человека, который навсегда вписал свое имя в историю нашего футбола.

Крепкого здоровья, вдохновения, тепла родных и новых поводов для гордости!», – говорится в сообщении УАФ.

В карьере футболиста он защищал цвета «Карпат», СКА (Львов), «Спартака» из Орджоникидзе и луцкого «Торпедо».

На тренерском уровне работал с рядом украинских и зарубежных клубов, в частности «Карпатами», «Металлистом», «Днепром», а также возглавлял сборную Украины.

За свою карьеру Маркевич неоднократно завоевывал медали чемпионата Украины и дошел до финала Лиги Европы в 2015 году.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
