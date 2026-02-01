Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе
Нидерланды
01 февраля 2026, 21:23 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:56
51
0

ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе

Украинский форвард подписал контракт с клубом до конца текущего сезона

01 февраля 2026, 21:23 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:56
51
0
ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе
УАФ. Александр Зинченко

Украинская ассоциация футбола пожелала успехов Александру Зинченко.

Пресс-служба УАФ написала в соцсетях: «Александр Зинченко продолжит карьеру в нидерландском Аяксе. Желаем полузащитнику сборной Украины успехов в новом клубе».

Амстердамский «Аякс» 1 февраля официально объявил о подписании украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Контракт подписан до конца сезона. 29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, оценивается примерно в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с возможным выходом «Аякса» в Лигу чемпионов. Часть зарплаты футболиста по действующему контракту с «Арсеналом» будет выплачена английским клубом даже после полноценного перехода.

Зинченко заявил, что с нетерпением ждет начала выступлений за новую команду и рад возможности сыграть в «Аяксе». До этого Зинченко провел первую половину сезона в аренде в «Ноттингем Форест», в котором сыграл 10 матчей.

Зинченко вернулся в Нидерланды почти через 10 лет после выступлений в местном чемпионате за ПСВ.

ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе

По теме:
ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
Украинская ассоциация футбола трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 01 февраля 2026, 20:37 0
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 февраля в 21:45 по Киеву

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2026, 09:32 7
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10-й мин
Футбол | 01.02.2026, 17:10
Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10-й мин
Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10-й мин
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем