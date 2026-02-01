Украинская ассоциация футбола пожелала успехов Александру Зинченко.

Пресс-служба УАФ написала в соцсетях: «Александр Зинченко продолжит карьеру в нидерландском Аяксе. Желаем полузащитнику сборной Украины успехов в новом клубе».

Амстердамский «Аякс» 1 февраля официально объявил о подписании украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Контракт подписан до конца сезона. 29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, оценивается примерно в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с возможным выходом «Аякса» в Лигу чемпионов. Часть зарплаты футболиста по действующему контракту с «Арсеналом» будет выплачена английским клубом даже после полноценного перехода.

Зинченко заявил, что с нетерпением ждет начала выступлений за новую команду и рад возможности сыграть в «Аяксе». До этого Зинченко провел первую половину сезона в аренде в «Ноттингем Форест», в котором сыграл 10 матчей.

Зинченко вернулся в Нидерланды почти через 10 лет после выступлений в местном чемпионате за ПСВ.

ФОТО. В УАФ пожелали успехов Александру Зинченко в нидерландском Аяксе