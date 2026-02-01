МАРКЕВИЧ: «Мне приставили пистолет к голове. Отца уже не было...»
Мирон Богданович о нападении в 2004 году
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как на него напали бандиты в 2004 году.
«Отца уже не было, а мама еще была жива. Знаете, после 5 часов пыток, когда не знаешь, чем все закончится, совсем по-другому реагируешь на все проблемы. Когда не знаешь, выстрелит он или нет. Держали пистолет у головы: «Не говоришь, где деньги – мы тебя кончаем!», – вспомнил легендарный тренер.
В 2004 году на Мирона Богдановича Маркевича – известного украинского футбольного тренера – совершили разбойное нападение на его дачный дом в городе Винники (Львовская область). Злоумышленники ворвались в дом, жестоко избили его, требовали деньги и забрали часть имущества. После этого правоохранители задержали участников преступной группы.
