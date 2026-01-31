Мирон МАРКЕВИЧ: «Он уже вписал свое имя в историю именитого клуба»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов «Бенфики» против «Реала».

– «Бенфика» стала автором сенсации, нанеся с нужным счетом поражение «Реалу», и продолжит выступления в основном раунде. Решающий гол записал в свой актив в компенсированное время украинский вратарь португальцев Анатолий Трубин.

– Трубину – респект, он уже вписал свое имя в историю этого именитого клуба. Весомый вклад в этот успех внес еще один украинец в составе «Бенфики» – Георгий Судаков. Он не провел выдающийся матч, но доказал, что лиссабонцы не прогадали с его приглашением.

Украинский страж ворот стал первым вратарем в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».