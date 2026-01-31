Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Он уже вписал свое имя в историю именитого клуба»
Лига чемпионов
31 января 2026, 20:58 | Обновлено 31 января 2026, 21:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он уже вписал свое имя в историю именитого клуба»

Известный тренер – о выступлении Трубина и Судакова в матче с «Реалом»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он уже вписал свое имя в историю именитого клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич 

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов «Бенфики» против «Реала».

– «Бенфика» стала автором сенсации, нанеся с нужным счетом поражение «Реалу», и продолжит выступления в основном раунде. Решающий гол записал в свой актив в компенсированное время украинский вратарь португальцев Анатолий Трубин.

– Трубину – респект, он уже вписал свое имя в историю этого именитого клуба. Весомый вклад в этот успех внес еще один украинец в составе «Бенфики» – Георгий Судаков. Он не провел выдающийся матч, но доказал, что лиссабонцы не прогадали с его приглашением.

Украинский страж ворот стал первым вратарем в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».

Бенфика Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
