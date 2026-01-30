Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 10:00 | Обновлено 30 января 2026, 10:03
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом

Последний раз сенегальский вингер Ибрагим Дабо появлялся на поле 23 сентября 2024 года

ФК Шахтер Донецк. Ибрагим Дабо

Вингер донецкого «Шахтера» Ибрагим Дабо перестал выходить на связь с клубом, несмотря на действующий контракт, который истекает в июне 2026 года.

«Дабо имел несколько серьезных травм, включая разрыв крестов во время пребывания в составе украинской команды. Через возраст он уже не мог играть за юношескую команду – ему уже 20 лет.

Игроку искали аренду, в частности он ездил за границу, но потом пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом», – сообщил источник.

Дабо перебрался в чемпионат Украины в августе 2023 года из итальянской «Пармы» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне сенегальский футболист провел семь матчей в Премьер-лиге U-19, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Последний раз выходил на поле 23 сентября 2024 года, когда провел 45 минут против киевской «Оболони» U-19.

Из-за травмы крестообразной связки пропустил большинство игр «горняков» в прошлом сезоне и больше в футболке «горняков» не играл.

Ибрагим Дабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Николай Тытюк Источник: Telegram
