Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом

Вингер донецкого «Шахтера» Ибрагим Дабо перестал выходить на связь с клубом, несмотря на действующий контракт, который истекает в июне 2026 года.

«Дабо имел несколько серьезных травм, включая разрыв крестов во время пребывания в составе украинской команды. Через возраст он уже не мог играть за юношескую команду – ему уже 20 лет.

Игроку искали аренду, в частности он ездил за границу, но потом пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом», – сообщил источник.

Дабо перебрался в чемпионат Украины в августе 2023 года из итальянской «Пармы» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне сенегальский футболист провел семь матчей в Премьер-лиге U-19, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Последний раз выходил на поле 23 сентября 2024 года, когда провел 45 минут против киевской «Оболони» U-19.

Из-за травмы крестообразной связки пропустил большинство игр «горняков» в прошлом сезоне и больше в футболке «горняков» не играл.