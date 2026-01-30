Авагимян объяснил свой провал в ЛНЗ, заговорив о Пономареве

Украинский полузащитник Артур Авагимян объяснил, почему не смог закрепиться в черкасском ЛНЗ после прихода Виталия Пономарева к расположению фиолетовых.

– Возвращение к Григорчуку – это шанс перезапуска карьеры или ответ сомневающимся у вас после периода в ЛНЗ и работе с Виталием Пономаревым?

– Нет, отвечать кому-то я точно не собираюсь. Мне нечего доказывать людям, которые сомневались во мне после периода в ЛНЗ. Если и есть кому-то доказывать, то только самому себе.

– В ЛНЗ вы не всегда получали игровое время. Вы понимаете, почему Виталий Пономарев не делал на вас ставку?

– В ЛНЗ было видение футбола, к которому я не совсем подходил. И дело не в моих отношениях с тренером, не в том, что я не пытался или плохо выглядел на тренировках. Просто стиль игры мне не подходил максимально – и это, пожалуй, единственная причина, почему все сложилось именно так, – сказал Артур.

В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступал за черкасский ЛНЗ, но был игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.