Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера
Англия
29 января 2026, 22:34 | Обновлено 29 января 2026, 23:18
Украинский защитник перейдет в амстердамский клуб за 1,5 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко перейдет из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист уже в пятницу вылетит в Нидерланды для подписания контракта. Это будет полноценный трансфер сумма которого составит 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищал цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» и «Ноттингем Форест» разорвали арендный договор по Зинченко

Александр Зинченко
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
