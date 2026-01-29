Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера

Украинский защитник Александр Зинченко перейдет из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист уже в пятницу вылетит в Нидерланды для подписания контракта. Это будет полноценный трансфер сумма которого составит 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищал цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» и «Ноттингем Форест» разорвали арендный договор по Зинченко