Зинченко покинет Арсенал. Романо назвал условия трансфера
Украинский защитник перейдет в амстердамский клуб за 1,5 миллиона евро
Украинский защитник Александр Зинченко перейдет из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 29-летний футболист уже в пятницу вылетит в Нидерланды для подписания контракта. Это будет полноценный трансфер сумма которого составит 1,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищал цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» и «Ноттингем Форест» разорвали арендный договор по Зинченко
🚨🇺🇦 Oleksandr Zinchenko will fly to Amsterdam on Friday to sign in as new Ajax player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026
Deal becomes permanent from Arsenal for €1.5m fee plus add-ons linked to UCL. pic.twitter.com/7wXuyIDuUe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб гордится своим воспитанником
Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики