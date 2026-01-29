Суперкамбек: Астон Вилла и РБ Зальцбург выдали яркий матч в Лиге Европы
Английская команда сумела отыграться с 0:2
«Астон Вилла» с камбеком обыграла «РБ Зальцбург» в матче чемпионата Европы.
Поединок проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Гости из Австрии по ход встречи вели со счетом 2:0, но в последней трети матча команде Эмери удался впечатляющий камбек – победа команды из Бирмингема со счетом 3:2.
«Астон Вилла» с 21 очков заняла второе место в таблице, а «РБ Зальцбург» с шестью очками закончил 31-м и покинул турнир.
Лига Европы. 8-й тур
Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
Голы: Роджерс, 65, Мингс, 76, Джимо-Алоба, 87 – Конате, 33, Ео, 49
Фото матча:
События матча
