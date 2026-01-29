Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суперкамбек: Астон Вилла и РБ Зальцбург выдали яркий матч в Лиге Европы
Лига Европы
Астон Вилла
29.01.2026 22:00 – FT 3 : 2
РБ Зальцбург
29 января 2026, 23:57 | Обновлено 29 января 2026, 23:59
Суперкамбек: Астон Вилла и РБ Зальцбург выдали яркий матч в Лиге Европы

Английская команда сумела отыграться с 0:2

Суперкамбек: Астон Вилла и РБ Зальцбург выдали яркий матч в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

«Астон Вилла» с камбеком обыграла «РБ Зальцбург» в матче чемпионата Европы.

Поединок проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Гости из Австрии по ход встречи вели со счетом 2:0, но в последней трети матча команде Эмери удался впечатляющий камбек – победа команды из Бирмингема со счетом 3:2.

«Астон Вилла» с 21 очков заняла второе место в таблице, а «РБ Зальцбург» с шестью очками закончил 31-м и покинул турнир.

Лига Европы. 8-й тур

Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2

Голы: Роджерс, 65, Мингс, 76, Джимо-Алоба, 87 – Конате, 33, Ео, 49

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамалдин Джимо (Астон Вилла), асcист Кейден Янг.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Астон Вилла), асcист Мэтти Кэш.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Йео (РБ Зальцбург), асcист Керим Алайбегович.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Конате (РБ Зальцбург), асcист Эдмунд Байду.
В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Астон Вилла РБ Зальцбург Лига Европы Морган Роджерс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
