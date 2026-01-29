Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»
Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»

Эйвинас Черняускас с большим уважением относится к сопернику

Жальгирис Каунас. Эйвинас Черняускас

Главный тренер «Жальгириса» Каунас Эйвинас Черняускас поделился ожиданиями от спарринга с киевским «Динамо» на сборах в Турции:

«Этот матч по интенсивности и уровню соперника должен быть близок к еврокубковым поединкам. Соперник очень солидный, и мы очень надеемся, что они сыграют сильнейшим составом, а мы сможем проверить, на каком уровне находимся и чего нам не хватает. Эту игру ждут и игроки, и тренеры. Должно быть интересно».

«Это легендарный клуб, и против таких соперников всегда приятно играть. Будет интересно увидеть наш уровень и то, как мы сможем проявить себя против такой большой команды», – добавил нападающий литовцев Мотеюс Бурба.

Матч между «Динамо» и «Жальгирисом» состоится в Анталье 30 января и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Кауно Жальгирис Динамо Киев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Иван Чирко Источник: ФК Жальгирис
