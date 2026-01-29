Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»
Эйвинас Черняускас с большим уважением относится к сопернику
Главный тренер «Жальгириса» Каунас Эйвинас Черняускас поделился ожиданиями от спарринга с киевским «Динамо» на сборах в Турции:
«Этот матч по интенсивности и уровню соперника должен быть близок к еврокубковым поединкам. Соперник очень солидный, и мы очень надеемся, что они сыграют сильнейшим составом, а мы сможем проверить, на каком уровне находимся и чего нам не хватает. Эту игру ждут и игроки, и тренеры. Должно быть интересно».
«Это легендарный клуб, и против таких соперников всегда приятно играть. Будет интересно увидеть наш уровень и то, как мы сможем проявить себя против такой большой команды», – добавил нападающий литовцев Мотеюс Бурба.
Матч между «Динамо» и «Жальгирисом» состоится в Анталье 30 января и начнется в 12:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву
Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики