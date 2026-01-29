САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказал свое мнение об Анатолии Трубине.

«Трубин – большой молодец! Он хорошо заявил о себе. Не только забил, но и выручал не раз. Ну а его гол – это вообще фантастика. Анатолий принес Бенфике путевку в плей-офф. Я долго вспоминал и не смог вспомнить, чтобы вратарь забивал такой решающий мяч.

Не знаю, о чем думали защитники Реала. Мадридский клуб сдается. В полузащите и атаке там играют футболисты-миллионеры, а задняя линия — проходной двор. Бенфика могла забивать еще больше.

По моему мнению, Трубин входит в топ-5, а то и в топ-3 лучших вратарей мира. Он в каждой игре выручает Бенфику. Сегодня Трубин — бесспорный номер 1 и в сборной Украины, потому что он постоянно имеет игровую практику и выступает на высоком уровне», – отметил Сабо.