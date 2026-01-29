Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Лига чемпионов
29 января 2026, 22:02 | Обновлено 29 января 2026, 23:22
1956
1

Известный тренер впечатлен игрой Трубина

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказал свое мнение об Анатолии Трубине.

«Трубин – большой молодец! Он хорошо заявил о себе. Не только забил, но и выручал не раз. Ну а его гол – это вообще фантастика. Анатолий принес Бенфике путевку в плей-офф. Я долго вспоминал и не смог вспомнить, чтобы вратарь забивал такой решающий мяч.

Не знаю, о чем думали защитники Реала. Мадридский клуб сдается. В полузащите и атаке там играют футболисты-миллионеры, а задняя линия — проходной двор. Бенфика могла забивать еще больше.

По моему мнению, Трубин входит в топ-5, а то и в топ-3 лучших вратарей мира. Он в каждой игре выручает Бенфику. Сегодня Трубин — бесспорный номер 1 и в сборной Украины, потому что он постоянно имеет игровую практику и выступает на высоком уровне», – отметил Сабо.

Комментарии
Популярные
Новые
Старые
antt
Забив гол і уже один з найкращих воротарів. Це ніби головна якість цього аплуа. Ну воротар-форвард то так. І то від вчора. Але поки що один гол. Там колись був воротар збірної Парагваю в 90х (хоча я думав тепер що з Болівія), от у нього там більше півсотні голів як зачекив. Однак навряд чи в єврокубках хоч один!
+3
