ВИДЕО. Соболенко оштрафовали на очко в матче с Элиной за ненормальные звуки

Первая ракетка мира Арина Соболенко была оштрафована на одно очко в начале матча 1/2 финала Australian Open 2026 против Элины Свитолиной.

Во время первого поинта четвертого гейма первого сета на подаче Элины судья – шведка Луиза Аземар Энгзелл – остановила игру и отдала очко Свитолиной из-за того, что Арина мешала украинке своими лишними выкриками.

Соболенко попыталась протестовать против такого решения. Рефери взяла видеоповтор момента и осталась непреклонна.

На пресс-конференции Соболенко прокомментировала этот момент:

– Момент, когда было зафиксировано hindrance [это помеха розыгрышу, которая мешает одному из игроков нормально сыграть мяч], произошел довольно рано. Прежде всего, хотелось бы узнать, как вы восприняли это решение в тот момент.

– О, со мной такого никогда не случалось. Вот правда, никогда. Особенно с моими выкриками – это вообще странно. Я даже не знаю. Мне кажется, это было совсем не к месту. И то, как я выдыхаю – я не знаю, как это объяснить. Просто мяч глубоко попал в корт, отскок был неудобный, все совпало по таймингу, и я выдохнула – это произошло совершенно естественно. И тут она это зафиксировала, и я подумала: что с тобой вообще не так? Я считаю, что это был неправильный колл, но ладно. Она, как бы это сказать помягче, она меня реально разозлила. И это, на самом деле, помогло мне и пошло на пользу моей игре. Я стала более агрессивной. Я была недовольна этим решением, но именно это помогло мне выиграть тот гейм. Так что если она захочет сделать это снова – пусть не боится, пусть фиксирует. Это мне поможет.

– Я как раз хотел задать этот вопрос. Когда в матче происходит что-то, что вы считаете несправедливым или нечестным, помогает ли это вам играть лучше?

– Ну, не знаю. Думаю, именно сегодня это помогло мне. Я играла лучше, потому что стала более агрессивной. Но в целом, если это не в моей зоне контроля – а это не было в моей зоне контроля – я попросила видеоповтор, но она все равно оставила то же решение. Я думала, что решение примет кто-то другой, но это была она. Так что я поняла, что она не собирается менять своё решение. А если что-то не в моей власти, мне все равно. Я думаю, это правильный подход к таким ситуациям.

ВИДЕО. Соболенко оштрафовали на очко в матче с Элиной за ненормальные звуки