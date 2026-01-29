Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 18:11
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ

Есть ли шанс у Крупского?

29 января 2026, 18:11 | Обновлено 29 января 2026, 18:29
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 проводит зимние сборы в Испании, а на очередной контрольный матч команды прибыл наставник сборной Украины Сергей Ребров, который готовится к встрече плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Сегодня харьковчане играют с Монреалем, а в основе вышел хавбек сборной Иван Калюжный.

Учитывая проблемы справа в обороне, Ребров может просматривать Илью Крупского, которого долгое время называют кандидатом в национальную команду.

Ранее Ребров присутствовал на контрольном матче Полесья.

Комментарии
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
