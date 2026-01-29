ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
Есть ли шанс у Крупского?
Металлист 1925 проводит зимние сборы в Испании, а на очередной контрольный матч команды прибыл наставник сборной Украины Сергей Ребров, который готовится к встрече плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.
Сегодня харьковчане играют с Монреалем, а в основе вышел хавбек сборной Иван Калюжный.
Учитывая проблемы справа в обороне, Ребров может просматривать Илью Крупского, которого долгое время называют кандидатом в национальную команду.
Ранее Ребров присутствовал на контрольном матче Полесья.
