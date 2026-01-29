ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов

УЕФА по итогам последнего тура основного этапа Лиги чемпионов назвал символическую сборную, в которой ожидаемо нашлось место украинскому футболисту.

Лучшим вратарем недели стал игрок Бенфики Анатолий Трубин, который забил гол в ворота Реала и помог Орлам квалифицировать в плей-офф турнира.

Сборная недели Лиги чемпионов: Трубин (Бенфика) – Бруно (Пафос), Ромеро (Тоттенхэм), Берн (Ньюкасл), Димарко (Интер) – Маккаллистер (Ливерпуль), Тилльман (Байер) – Ямаль (Барселона), Шельдеруп (Бенфика) – Жоау Педро (Челси), Хег (Буде-Глимт).