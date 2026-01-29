Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 января 2026, 18:31 | Обновлено 29 января 2026, 18:47
ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов

Трубин оказался в символической сборной ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

УЕФА по итогам последнего тура основного этапа Лиги чемпионов назвал символическую сборную, в которой ожидаемо нашлось место украинскому футболисту.

Лучшим вратарем недели стал игрок Бенфики Анатолий Трубин, который забил гол в ворота Реала и помог Орлам квалифицировать в плей-офф турнира.

Сборная недели Лиги чемпионов: Трубин (Бенфика) – Бруно (Пафос), Ромеро (Тоттенхэм), Берн (Ньюкасл), Димарко (Интер) – Маккаллистер (Ливерпуль), Тилльман (Байер) – Ямаль (Барселона), Шельдеруп (Бенфика) – Жоау Педро (Челси), Хег (Буде-Глимт).

По теме:
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Andromed
Треба було в цій команді поставити Трубіна на вістрі атаки)
