Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба
Франция
29 января 2026, 19:47 | Обновлено 29 января 2026, 19:48
798
3

Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба

Итальянский специалист может покинуть «Марсель»

29 января 2026, 19:47 | Обновлено 29 января 2026, 19:48
798
3 Comments
Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист Роберт Де Дзерби может покинуть пост тренера «Марселя». Об этом сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, 46-летний специалист может покинуть французский клуб после того, как команда покинула Лигу чемпионов, заняв 25-е место в основном раунде.

В чемпионате «Марсель» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. В финале Суперкубка Франции подопечные Де Дзерби, который с 2021 по 2022 возглавлял «Шахтер» уступили «ПСЖ» в серии пенальти.

Ранее Роберто Де Дзерби прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

По теме:
ВИДЕО. Трубин получил признание от УЕФА после матча с Реалом
ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Марсель Роберто Де Дзерби Лига чемпионов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 3
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 07:45 5
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

ФОТО. Шахтер отреагировал на гол Трубина против Реала, использовав ретро
Футбол | 29.01.2026, 14:17
ФОТО. Шахтер отреагировал на гол Трубина против Реала, использовав ретро
ФОТО. Шахтер отреагировал на гол Трубина против Реала, использовав ретро
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Футбол | 29.01.2026, 17:10
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин Кот
После вчерашнего  перфоменца, Арсенал понял что больше нету смысла держать Артету, и Манчестер Сити нашел замену Гвардеоле, ну и конечно Слот смирился . Вот оно Шахтеровская школа
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
этот шарлатан еще многих кинет на бабки
Ответить
0
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем