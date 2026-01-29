Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба

Итальянский специалист Роберт Де Дзерби может покинуть пост тренера «Марселя». Об этом сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, 46-летний специалист может покинуть французский клуб после того, как команда покинула Лигу чемпионов, заняв 25-е место в основном раунде.

В чемпионате «Марсель» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. В финале Суперкубка Франции подопечные Де Дзерби, который с 2021 по 2022 возглавлял «Шахтер» уступили «ПСЖ» в серии пенальти.

Ранее Роберто Де Дзерби прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.