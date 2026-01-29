Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба
Итальянский специалист может покинуть «Марсель»
Итальянский специалист Роберт Де Дзерби может покинуть пост тренера «Марселя». Об этом сообщает Фабрис Хоукинс.
По информации источника, 46-летний специалист может покинуть французский клуб после того, как команда покинула Лигу чемпионов, заняв 25-е место в основном раунде.
В чемпионате «Марсель» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в своем активе 38 очков. В финале Суперкубка Франции подопечные Де Дзерби, который с 2021 по 2022 возглавлял «Шахтер» уступили «ПСЖ» в серии пенальти.
Ранее Роберто Де Дзерби прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.
