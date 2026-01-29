ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ расторг контракт с экс-игроком сборной Украины

Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества с опытным украинским голкипером Никитой Шевченко. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Спасибо Никите за профессионализм, самоотдачу и весомый вклад в результаты команды. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт Никиты с «горожанами» досрочно прекращен по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Никита дебютировал за Александрию 4 марта 2023 в домашнем матче против «Днепра-1» (2:2). В общей сложности, в Украинской Премьер-лиге голкипер провел 42 матча за «горожан».

У Никиты Шевченко есть опыт выступлений за различные юношеские и молодежные сборные Украины. В 2020 году голкипер вызывался в расположение национальной сборной Украины, но так и не дебютировал за первую команду «сине-желтых».