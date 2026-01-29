Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ неожиданно расторг контракт с украинцем
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ неожиданно расторг контракт с украинцем

Илья Ухань покинул расположение «Александрии»

ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ неожиданно расторг контракт с украинцем
ФК Александрия.

Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Ильей Уханем. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

По официальной информации, контракт защитника с «горожанами» досрочно прекращен по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Благодарим Илью за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – лаконично говорится в сообщении.

За главную команду «горожан» Илья дебютировал 30 октября 2024 года в кубковом противостоянии против «Юксы» (1:4). В чемпионате за Александрию он провел 4 матча. Еще один матч провел в Лиге конференций УЕФА.

Александрия расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
