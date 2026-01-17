Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
Команды Украинской Премьер-лиги вышли из зимнего отпуска и готовятся ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах. Первый тур УПЛ после паузы запланирован на 21 февраля. А пока команды активно проводят контрольные матчи.
ЛНЗ (сборы в Турции с 10.01)
17.01. ЛНЗ – Дукла (Чехия) – 2:1
21.01. ЛНЗ – ЦСКА София (Болгария)
25.01. ЛНЗ – Полония (Польша)
31.01. ЛНЗ – Сараево (Босния и Герцеговина)
31.01. ЛНЗ – Железничар Сараево (Босния и Герцеговина)
07.02. ЛНЗ – Колос (Украина)
07.02. ЛНЗ – Колос (Украина)
10.02. ЛНЗ – Шахтер (Украина)
12.02. ЛНЗ – Рига (Латвия)
Шахтер (сборы в Турции с 14 января)
05.02. Шахтер – Эпицентр (Украина)
10.02. Шахтер – ЛНЗ (Украина)
Полесье (сборы в Испании с 14 января)
19.01. Полесье – Легия Варшава (Польша)
23.01. Полесье – Инчхон Юнайтед (Южная Корея)
27.01. Полесье – Стромсгорсед (Норвегия)
27.01. Полесье – Ванкувер (Канада)
Динамо Киев (сборы в Турции с 15 января)
20.01. Динамо – Корона Кельце (Польша)
25.01. Динамо – Малишево (Косово)
30.01. Динамо – Кауно Жальгирис (Литва)
09.02. Динамо – Иберия 1999 (Грузия)
14.02. Динамо – Зимбру (Молдова)
14.02. Динамо – РФШ (Латвия)
Кривбасс (сборы в Испании с 10 января)
15.01. Кривбасс – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3
19.01. Кривбасс – Орхус (Дания)
24.01. Кривбасс – Теджон Ситизен (Южная Корея)
Колос (сборы в Турции с 12 января)
21.01. Колос – Висла (Польша)
24.01. Колос – Градец-Кралово (Чехия)
30.01. Колос – Приштина (Косово)
31.01. Колос – Локомотив (Болгария)
07.02. Колос – ЛНЗ (Украина)
07.02. Колос – ЛНЗ (Украина)
11.02. Колос – Корвинул (Румыния)
11.02. Колос – Мурас Юнайтед (Кыргызстан)
Металлист 1925 (сборы в Испании с 14 января)
18.01. Металлист 1925 – Вольфсбергер (Австрия)
23.01. Металлист 1925 – Пардубице (Чехия)
29.01. Металлист 1925 – Монреаль (Канада)
04.02. Металлист 1925 – Хаммарбю (Швеция)
05.02. Металлист 1925 – Сиэтл Саундерз (США)
11.02. Металлист 1925 – Чонбук (Южная Корея)
12.02. Металлист 1925 – Молде (Норвегия)
Заря (сборы в Турции с 14 января)
17.01. Заря – Радник (Сербия) – 1:2
Карпаты (сборы в Испании с 15 января)
20.01. Карпаты – Теджон (Южная Корея)
22/23.01. Соперник и окончательная дата будут определены позже
28.01. Карпаты – Оденсе (Дания)
29.01. Карпаты – ИФК Вернаму (Швеция)
03.02. Соперник будет определен позже
07.02. Карпаты – ГАИС (Швеция)
08.02. Карпаты – Стьярнан (Исландия)
13.02. Карпаты – Тяньцзинь (Китай)
Рух (сборы в Украине с 14 января и Словении с 1 февраля)
17.01. Рух – Рух U-19 (Украина) – 2:0
24.01. Рух – Нива Тернополь (Украина)
28.01. Рух – Феникс-Мариуполь (Украина)
29.01. Рух – Николаев (Украина)
Верес (сборы в Турции с 11 января)
17.01. Верес – Краковия (Краков, Польша) – 1:1
22.01. Верес – Богемианс 1905 (Прага, Чехия)
26.01. Верес – Дукаджини (Клина, Косово)
02.02. Верес – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия)
19.07. Верес – Кудровка (Украина)
20.07. Верес – Видовре (Дания)
25.07. Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия)
Оболонь (сборы в Турции с 17 января)
24.01. Оболонь – Ботев Пловдив (Болгария)
28.01. Оболонь – Фероникели (Косово)
28.01. Оболонь – Приштина (Косово)
01.02. Оболонь – Лиферинг (Австрия)
05.02. Оболонь – Петрокуб (Молдова)
12.02. Оболонь – Кеге (Дания)
12.02. Оболонь – Пахтакор (Узбекистан)
Кудровка (сборы в Турции с 11 января)
16.01. Кудровка – Малишево (Косово) – 0:2
06.07. Кудровка – Верес (Украина)
Эпицентр (сборы в Украине с 10 января и в Турции с 20 января)
17.01. Эпицентр – Колос-2 (Украина) – 1:0
25.01. Эпицентр – Медзь (Польша)
30.01. Эпицентр – Ферст Виенна
02.02. Эпицентр – Фратрия (Болгария)
05.02. Эпицентр – Шахтер (Украина)
25.07. Эпицентр – Пахтакор (Узбекистан)
Александрия (сборы в Турции с 11 января)
30.06. Александрия – Зира (Азербайджан) – 3:2
20.01. Александрия – Шкендия (Северная Македония)
26.01. Александрия – Ллапи (Косово)
29.01. Александрия – Фредерисия (Дания)
30.01. Александрия – Дукаджини (Косово)
07.02. Александрия – Нефтчи (Узбекистан)
08.02. Александрия – Хобро (Дания)
12.02. Александрия – Рустави (Грузия)
13.02. Александрия – Динамо Батуми (Грузия)
СК Полтава (сборы в Украине с 12 января)
31.01 СК Полтава – Тростянец
06.01 СК Полтава – Ингулец
Возможны изменения соперников и дат матчей
