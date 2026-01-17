Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Команды Украинской Премьер-лиги вышли из зимнего отпуска и готовятся ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах. Первый тур УПЛ после паузы запланирован на 21 февраля. А пока команды активно проводят контрольные матчи.

ЛНЗ (сборы в Турции с 10.01)

17.01. ЛНЗ – Дукла (Чехия) – 2:1

21.01. ЛНЗ – ЦСКА София (Болгария)

25.01. ЛНЗ – Полония (Польша)

31.01. ЛНЗ – Сараево (Босния и Герцеговина)

31.01. ЛНЗ – Железничар Сараево (Босния и Герцеговина)

07.02. ЛНЗ – Колос (Украина)

10.02. ЛНЗ – Шахтер (Украина)

12.02. ЛНЗ – Рига (Латвия)

Шахтер (сборы в Турции с 14 января)

05.02. Шахтер – Эпицентр (Украина)

10.02. Шахтер – ЛНЗ (Украина)

Полесье (сборы в Испании с 14 января)

19.01. Полесье – Легия Варшава (Польша)

23.01. Полесье – Инчхон Юнайтед (Южная Корея)

27.01. Полесье – Стромсгорсед (Норвегия)

27.01. Полесье – Ванкувер (Канада)

Динамо Киев (сборы в Турции с 15 января)

20.01. Динамо – Корона Кельце (Польша)

25.01. Динамо – Малишево (Косово)

30.01. Динамо – Кауно Жальгирис (Литва)

09.02. Динамо – Иберия 1999 (Грузия)

14.02. Динамо – Зимбру (Молдова)

14.02. Динамо – РФШ (Латвия)

Кривбасс (сборы в Испании с 10 января)

15.01. Кривбасс – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3

19.01. Кривбасс – Орхус (Дания)

24.01. Кривбасс – Теджон Ситизен (Южная Корея)

Колос (сборы в Турции с 12 января)

21.01. Колос – Висла (Польша)

24.01. Колос – Градец-Кралово (Чехия)

30.01. Колос – Приштина (Косово)

31.01. Колос – Локомотив (Болгария)

07.02. Колос – ЛНЗ (Украина)

11.02. Колос – Корвинул (Румыния)

11.02. Колос – Мурас Юнайтед (Кыргызстан)

Металлист 1925 (сборы в Испании с 14 января)

18.01. Металлист 1925 – Вольфсбергер (Австрия)

23.01. Металлист 1925 – Пардубице (Чехия)

29.01. Металлист 1925 – Монреаль (Канада)

04.02. Металлист 1925 – Хаммарбю (Швеция)

05.02. Металлист 1925 – Сиэтл Саундерз (США)

11.02. Металлист 1925 – Чонбук (Южная Корея)

12.02. Металлист 1925 – Молде (Норвегия)

Заря (сборы в Турции с 14 января)

17.01. Заря – Радник (Сербия) – 1:2

Карпаты (сборы в Испании с 15 января)

20.01. Карпаты – Теджон (Южная Корея)

22/23.01. Соперник и окончательная дата будут определены позже

28.01. Карпаты – Оденсе (Дания)

29.01. Карпаты – ИФК Вернаму (Швеция)

03.02. Соперник будет определен позже

07.02. Карпаты – ГАИС (Швеция)

08.02. Карпаты – Стьярнан (Исландия)

13.02. Карпаты – Тяньцзинь (Китай)

Рух (сборы в Украине с 14 января и Словении с 1 февраля)

17.01. Рух – Рух U-19 (Украина) – 2:0

24.01. Рух – Нива Тернополь (Украина)

28.01. Рух – Феникс-Мариуполь (Украина)

29.01. Рух – Николаев (Украина)

Верес (сборы в Турции с 11 января)

17.01. Верес – Краковия (Краков, Польша) – 1:1

22.01. Верес – Богемианс 1905 (Прага, Чехия)

26.01. Верес – Дукаджини (Клина, Косово)

02.02. Верес – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия)

19.07. Верес – Кудровка (Украина)

20.07. Верес – Видовре (Дания)

25.07. Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия)

Оболонь (сборы в Турции с 17 января)

24.01. Оболонь – Ботев Пловдив (Болгария)

28.01. Оболонь – Фероникели (Косово)

28.01. Оболонь – Приштина (Косово)

01.02. Оболонь – Лиферинг (Австрия)

05.02. Оболонь – Петрокуб (Молдова)

12.02. Оболонь – Кеге (Дания)

12.02. Оболонь – Пахтакор (Узбекистан)

Кудровка (сборы в Турции с 11 января)

16.01. Кудровка – Малишево (Косово) – 0:2

06.07. Кудровка – Верес (Украина)

Эпицентр (сборы в Украине с 10 января и в Турции с 20 января)

17.01. Эпицентр – Колос-2 (Украина) – 1:0

25.01. Эпицентр – Медзь (Польша)

30.01. Эпицентр – Ферст Виенна

02.02. Эпицентр – Фратрия (Болгария)

05.02. Эпицентр – Шахтер (Украина)

25.07. Эпицентр – Пахтакор (Узбекистан)

Александрия (сборы в Турции с 11 января)

30.06. Александрия – Зира (Азербайджан) – 3:2

20.01. Александрия – Шкендия (Северная Македония)

26.01. Александрия – Ллапи (Косово)

29.01. Александрия – Фредерисия (Дания)

30.01. Александрия – Дукаджини (Косово)

07.02. Александрия – Нефтчи (Узбекистан)

08.02. Александрия – Хобро (Дания)

12.02. Александрия – Рустави (Грузия)

13.02. Александрия – Динамо Батуми (Грузия)

СК Полтава (сборы в Украине с 12 января)

31.01 СК Полтава – Тростянец

06.01 СК Полтава – Ингулец

Возможны изменения соперников и дат матчей