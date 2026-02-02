Результативный матч. Верес сыграл вничью с чемпионом Грузии

«Верес» продолжает подготовку на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 2 февраля, подопечные Олега Шандрука провели контрольный матч с клубом «Иберия 1999», действующим чемпионом Грузии.

«Верес» вышел вперед на 21-й минуте. Гиорги Куция получил передачу от Максима Смияна и отправил мяч в сетку.

Вскоре арбитр назначил пенальти в ворота «Иберии 1999» за фол против Дмитрия Годи. Однако Семен Вовченко не смог переиграть голкипера.

«Иберия 1999» сравняла счет на 32-й минуте, на что «Верес» ответил голом Сергея Стеня. Но соперник снова восстановил паритет.

После перерыва на поле шла контактная борьба. Арбитру пришлось показать несколько желтых карточек. А вот голов больше не было.

Товарищеский матч. Белек, Турция. 2 февраля

«Верес» (Украина) – «Иберия 1999» (Грузия) – 2:2

Голы: Куция, 21, Стень, 43 – Дзагания, 32, Гудушаури, 44

Верес (старт): Стефанюк, Протасевич, Ципот, Вовченко, Смеян, Клец, Куция, Гильерме, Гонсалвеш, Годя, Стень.