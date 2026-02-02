Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Результативный матч. Верес сыграл вничью с чемпионом Грузии
Товарищеские матчи
Верес
02.02.2026 14:30 – FT 2 : 2
Иберия 1999
Украина. Премьер лига
Результативный матч. Верес сыграл вничью с чемпионом Грузии

Поединок «Верес» – «Иберия 1999» завершился со счетом 2:2

НК Верес

«Верес» продолжает подготовку на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 2 февраля, подопечные Олега Шандрука провели контрольный матч с клубом «Иберия 1999», действующим чемпионом Грузии.

«Верес» вышел вперед на 21-й минуте. Гиорги Куция получил передачу от Максима Смияна и отправил мяч в сетку.

Вскоре арбитр назначил пенальти в ворота «Иберии 1999» за фол против Дмитрия Годи. Однако Семен Вовченко не смог переиграть голкипера.

«Иберия 1999» сравняла счет на 32-й минуте, на что «Верес» ответил голом Сергея Стеня. Но соперник снова восстановил паритет.

После перерыва на поле шла контактная борьба. Арбитру пришлось показать несколько желтых карточек. А вот голов больше не было.

Товарищеский матч. Белек, Турция. 2 февраля

«Верес» (Украина) – «Иберия 1999» (Грузия) – 2:2

Голы: Куция, 21, Стень, 43 – Дзагания, 32, Гудушаури, 44

Верес (старт): Стефанюк, Протасевич, Ципот, Вовченко, Смеян, Клец, Куция, Гильерме, Гонсалвеш, Годя, Стень.

По теме:
Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над Динамо
ВИДЕО. Сборы Полесья в Испании. Гуцуляк побывал в гостях у Довбика
С дублем новичка. Эпицентр разобрался с болгарским клубом Фратрия
товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) Гиорги Куция Сергей Стень
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 0
