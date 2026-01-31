ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия
Никосийский «Олимпиакос» официально объявил о подписании украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Отмечается, что контракт 29-летнего футболиста с клубом чемпионата Кипра рассчитан до завершения нынешней кампании.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок покинул «Арис» из Лимасола.
В сезоне 2025/26 Виктор Коваленко провел 6 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
