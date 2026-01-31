Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Другие новости
31 января 2026, 22:52 | Обновлено 31 января 2026, 23:50
3371
5

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

31 января 2026, 22:52 | Обновлено 31 января 2026, 23:50
3371
5 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ФК Олимпиакос Никосия. Виктор Коваленко

Никосийский «Олимпиакос» официально объявил о подписании украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Отмечается, что контракт 29-летнего футболиста с клубом чемпионата Кипра рассчитан до завершения нынешней кампании.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок покинул «Арис» из Лимасола.

В сезоне 2025/26 Виктор Коваленко провел 6 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона завершила трансфер нидерландского футболиста
Экс-лидер Шахтера может стать одноклубником Зинченко в Нидерландах
Клуб УПЛ договорился о многострадальном трансфере форварда
Виктор Коваленко трансферы свободный агент чемпионат Кипра по футболу Арис Лимасол
Дмитрий Вус Источник: ФК Олимпиакос
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31 января 2026, 23:15 16
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»

Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах…

Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Футбол | 31 января 2026, 23:14 1
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения

Многоопытный наставник поспешил успокоить своих почитателей

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 13:05
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Футбол | 31.01.2026, 08:03
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
О, це ж першопроходець Шахтарського розкручування з подальшим продаванням аби куди 
Ответить
+5
Alex
Мотает его конкретно не успевая рюкзак разложить 
Ответить
+1
Vitason
Оце вам молодий і перспективний ,де в ньому його всі бачили,я не розумів!? Бігав ,як неадекватний і все, нічого особливого в ньому не було,це підтвердила його кар'єра,ось за кого мені дійсно шкода це за Малиновського,якби він тоді не потрапив до Гасперіні дуже жорсткого тренера,який Маліну змушував робити багато чорнової бігової роботи,яку він не любить він би міг про себе заявити набагато сильніше ніж це вийшло в нього.А цей Коваленко з самого початку був дерев'яним тут все закономірно!
Ответить
+1
easterly
А хто це?
Ответить
0
Enthiran
Хороший парень. Как с нашего двора.
Ответить
0
Популярные новости
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2026, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 5
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем