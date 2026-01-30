Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором португальский клуб встретится с мадридским «Реалом».

«Here we go again», – написал 24-летний футболист в Threads.

Команды уже встречались в этом сезоне в рамках 8-го тура основного раунда лиги чемпионов – «орлы» добыли победу со счетом 4:2, а Анатолий Трубин отличился голом, который вывел его команду в плей-офф.

Матчи состоятся 17/18 и 24/25 февраля.

Цвета «Бенфики» защищает украинский хавбек Георгий Судаков. За «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин.