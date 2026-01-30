Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 января 2026, 15:57 | Обновлено 30 января 2026, 16:28
1608
0

Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

«Бенфике» вновь предстоит встретиться с мадридским грандом

30 января 2026, 15:57 | Обновлено 30 января 2026, 16:28
1608
0
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором португальский клуб встретится с мадридским «Реалом».

«Here we go again», – написал 24-летний футболист в Threads.

Команды уже встречались в этом сезоне в рамках 8-го тура основного раунда лиги чемпионов – «орлы» добыли победу со счетом 4:2, а Анатолий Трубин отличился голом, который вывел его команду в плей-офф.

Матчи состоятся 17/18 и 24/25 февраля.

Цвета «Бенфики» защищает украинский хавбек Георгий Судаков. За «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

По теме:
Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики
«Я хотел с ним поговорить». Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа
Цена ошеломляет. Футболку Трубина с матча против Реала выставили на аукцион
Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков жеребьевка Лиги чемпионов Андрей Лунин
Даниил Кирияка Источник: Threads
