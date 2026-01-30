Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом украинца
Испания
30 января 2026, 17:11 |
Доминик Ливакович покинул каталонский клуб ради игровой практики перед чемпионатом мира

30 января 2026, 17:11 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович покинул испанскую «Жирону», где выступал на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Опытный 31-летний футболист перебрался в чемпионат Испании в сентябре прошлого года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В активе вратаря – два матча и два пропущенных гола.

Контракт Ливаковича принадлежит турецкого «Фенербахче», однако хорват сразу отправится в очередную аренду и присоединиться к «Динамо» Загреб. Доминик намерен получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира 2026.

Хорватский вратарь провел 71 матч за национальную сборную, защищая цвета команды на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций и товарищеских поединках.

В составе «Жироны» осталось три голкипера – аргентинец Пауло Гассанига, немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген и представитель сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Жирона Доминик Ливакович чемпионат Турции по футболу Фенербахче чемпионат Хорватии по футболу Динамо Загреб трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока Владислав Крапивцов Марк-Андре тер Штеген Пауло Гассанига
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
Alehandro
з приходом тер Штегена все одно легше не стало... розраховувати на ігровий час буде тепер ще важче. Крапівцову б самому кудись в оренду в Сегунду піти. Та навіть у прімера Федерасьон, якщо номер 1 запропонують
