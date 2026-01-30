ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом украинца
Доминик Ливакович покинул каталонский клуб ради игровой практики перед чемпионатом мира
Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович покинул испанскую «Жирону», где выступал на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Опытный 31-летний футболист перебрался в чемпионат Испании в сентябре прошлого года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В активе вратаря – два матча и два пропущенных гола.
Контракт Ливаковича принадлежит турецкого «Фенербахче», однако хорват сразу отправится в очередную аренду и присоединиться к «Динамо» Загреб. Доминик намерен получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира 2026.
Хорватский вратарь провел 71 матч за национальную сборную, защищая цвета команды на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций и товарищеских поединках.
В составе «Жироны» осталось три голкипера – аргентинец Пауло Гассанига, немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген и представитель сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов.
ℹ️ Livaković deixa el Girona— Girona FC (@GironaFC) January 30, 2026
🤝 El Girona FC i i el Fenerbahçe han arribat a un acord per cancel·lar anticipadament la cessió de Dominik Livaković.
🔗 https://t.co/J2xAW4tG1h pic.twitter.com/PO4mQEbsRu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард продолжит карьеру в Утрехте
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф