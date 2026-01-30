ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом украинца

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович покинул испанскую «Жирону», где выступал на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Опытный 31-летний футболист перебрался в чемпионат Испании в сентябре прошлого года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В активе вратаря – два матча и два пропущенных гола.

Контракт Ливаковича принадлежит турецкого «Фенербахче», однако хорват сразу отправится в очередную аренду и присоединиться к «Динамо» Загреб. Доминик намерен получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира 2026.

Хорватский вратарь провел 71 матч за национальную сборную, защищая цвета команды на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций и товарищеских поединках.

В составе «Жироны» осталось три голкипера – аргентинец Пауло Гассанига, немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген и представитель сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов.