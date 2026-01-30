Талантливый украинский защитник выбрал Милан, но отказал Интеру и Ювентусу
Богдан Бегметюк рассказал, как попал в академию именитого итальянского клуба
Талантливый украинский защитник Богдан Бегметюк рассказал о том, как попал в структуру «Милана» и назвал клубы, которым отказал в переходе:
– Я играю центральным защитником, могу сыграть и справа. Но больше всего нравится мое основное амплуа.
– Начинал именно в защите или сначала на другой позиции пробовал?
– Когда маленьким был, то играл нападающим. Потом, когда в «Милан» перешел, начал играть защитником.
– В каком возрасте к тебе начали проявлять интерес клубы из других городов?
– В восемь лет. У меня был выбор между тремя клубами – «Интер», «Ювентус» и «Милан».
– Есть ли еще украинцы в «Милане»? В академии будто было еще несколько ребят.
– Ярослав Харкевич за девятый год играет и его брат – за двенадцатый. Еще Андреа Костюк есть, – сказал Богдан.
Бегметюк в нынешнем сезоне защищает цвета «Милана» U-15 и является постоянным игроком стартового состава. Кроме того, у 15-летнего защитника есть в своем активе вызовы в сборную Украины U-16.
