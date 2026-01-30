Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый украинский защитник выбрал Милан, но отказал Интеру и Ювентусу
Италия
30 января 2026, 18:44
1515
0

Талантливый украинский защитник выбрал Милан, но отказал Интеру и Ювентусу

Богдан Бегметюк рассказал, как попал в академию именитого итальянского клуба

30 января 2026, 18:44
1515
0
Талантливый украинский защитник выбрал Милан, но отказал Интеру и Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Бегметюк

Талантливый украинский защитник Богдан Бегметюк рассказал о том, как попал в структуру «Милана» и назвал клубы, которым отказал в переходе:

– Я играю центральным защитником, могу сыграть и справа. Но больше всего нравится мое основное амплуа.

– Начинал именно в защите или сначала на другой позиции пробовал?

– Когда маленьким был, то играл нападающим. Потом, когда в «Милан» перешел, начал играть защитником.

– В каком возрасте к тебе начали проявлять интерес клубы из других городов?

– В восемь лет. У меня был выбор между тремя клубами – «Интер», «Ювентус» и «Милан».

– Есть ли еще украинцы в «Милане»? В академии будто было еще несколько ребят.

– Ярослав Харкевич за девятый год играет и его брат – за двенадцатый. Еще Андреа Костюк есть, – сказал Богдан.

Бегметюк в нынешнем сезоне защищает цвета «Милана» U-15 и является постоянным игроком стартового состава. Кроме того, у 15-летнего защитника есть в своем активе вызовы в сборную Украины U-16.

чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Интер Милан Ювентус
Николай Тытюк Источник: Sportarena
