Украина. Премьер лига
30 января 2026, 18:20
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером

Клуб подтвердил уход Очовечи

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе из команды нигерийского форварда Оче Очовечи. Стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

Интересно, что нигерийский игрок перебрался в украинскую команду еще летом 2024 года, но с того времени не провел ни одного официального матча.

Однако Очовечи отдавали в аренду в азербайджанские и израильские команды.

В пятницу утром стало известно, что футболист свободным агентом перебрался в команду Ханья из чемпионата Греции.

Оче Очовечи Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
