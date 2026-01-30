ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
Клуб подтвердил уход Очовечи
Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе из команды нигерийского форварда Оче Очовечи. Стороны разорвали контракт по взаимному согласию.
Интересно, что нигерийский игрок перебрался в украинскую команду еще летом 2024 года, но с того времени не провел ни одного официального матча.
Однако Очовечи отдавали в аренду в азербайджанские и израильские команды.
В пятницу утром стало известно, что футболист свободным агентом перебрался в команду Ханья из чемпионата Греции.
