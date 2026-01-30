Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас за 5.5 часа выиграл у Зверева драматичный полуфинал Aus Open 2026
Australian Open
30 января 2026, 11:16 | Обновлено 30 января 2026, 12:01
Карлос вел 2:0 по сетам, но был вынужден отыграть подачу Александра на матч в пятой партии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В полуфинале испанец в пяти сетах вырвал победу у представителя Германии и третьей ракетки мира Александра Зверева за 5 часов и 27 минут.

Australian Open 2026. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Александр Зверев (Германия) [3] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5

Вполне возможно, что Алькарас завершил бы поединок в трех сетах, если бы не судороги после девятого гейма третьей партии. Из-за жары у испанца были проблемы с самочувствием, чем успешно воспользовался Зверев и начал камбек.

В пятом сете Зверев вел 5:3 и подавал на матч в десятом гейме. Карлос выиграл четыре гейма подряд и оформил себе выход в финал.

В решающем поединке Australian Open Алькарас поборется либо с Новаком Джоковичем, либо с Янником Синнером.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Ранее он никогда не добирался даже до полуфинала. Карлос проведет восьмой решающий поединок на турнирах Grand Slam и поборется за седьмой трофей.

Алькарас в 22 года и 258 дней стал самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в финал мужского одиночного разряда на всех четырех мейдджорах.

Карлос – самый молодой игрок в Открытой эре, вышедший в четыре или более подряд финала GS, превзойдя достижение Синнера (23 года и 318 дней).

С момента первой публикации рейтингов в 1973 году Зверев (23,5%, баланс 4–13) имеет самый низкий процент побед среди всех игроков в матчах против соперников из топ-10 ATP на турнирах GS (минимум 10 поединков).

Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

