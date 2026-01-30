Гол Трубина заставил игроков Динамо сходить с ума на сборах в Турции
Игроки «бело-синих» смотрели матчи 8 тура Лиги чемпионов
Вингер киевского Динамо Назар Волошин признался, что футболисты «бело-синих» смотрели матч Бенфика – Реал, где Анатолий Трубин поразил ворота «сливочных».
– Мы общаемся после ночи Лиги чемпионов, было 18 матчей. Что смотрел, если не секрет?
– Конечно, «Бенфика» – «Реал». Смотрел до последнего гола (улыбается). Я живу с Денисом Игнатенко. Он же вратарь, и был прямо в шоке. Я в шоке, а он еще больше. Поздравляем Анатолия Трубина, он молодец. Но приветствуем его команду, прошедшую в плей-офф.
- Игру смотрели вдвоем с Денисом?
– Да.
– Соседи проснулись или тоже смотрели?
– Тоже смотрели, стучали через стену.
– Выбор матчей был велик. Почему смотрел именно матч «Бенфика» – «Реал»?
– Честно говоря, я просто фанат «Реала» (улыбается). Я слежу за «Реалом», потому что там играет Мбаппе, мне очень импонирует его игра. Но скажу, что я очень счастлив, что Бенфика выиграла, и Анатолий забил гол. Реалу это не мешает, можно так сказать, – сказал Волошин.
