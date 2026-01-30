Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назар ВОЛОШИН: «Я хочу, чтобы этот сезон был лучшим для меня»
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 10:36 | Обновлено 30 января 2026, 11:29
Назар ВОЛОШИН: «Я хочу, чтобы этот сезон был лучшим для меня»

Футболист пообщался с пресс-службой «Динамо»

ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин рассказал о впечатлениях от тренировочного процесса на зимнем сборе в Турции и дал оценку своему прогрессу в нынешнем сезоне.

– «Динамо» провело очередную тренировку. Как чувство?

– Получили хорошую нагрузку, было очень интересно на тренировке. Много бегали, много голов забивали.

– Расскажи, какие упражнения были сегодня, потому что были разные «челенджи». Что понравилось больше всего?

- Пожалуй, самым интересным было соревнование, кто быстрее всего нажмет на кнопки синего или красного цвета.

– Этот сезон стал для тебя прорывным – ты дебютировал за национальную сборную, и стабильно выступаешь в «Динамо». Ты можешь назвать этот сезон лучшим в своей карьере сейчас?

- Если брать события, которые произошли, то да. Я хочу, чтобы этот сезон был лучшим, чтобы я забил много голов, отдал много ассистистов и давал максимальную пользу команде.

- Январь подходит к концу. Какие итоги первого месяца нового года можешь подвести себе?

– Да ничего. Тренируемся, много тренируемся, набираем форму, готовимся к чемпионату.

– Ты высоко поднял для себя планку. Что помогает тебе держать ее? Возможно, какие-то наставления, медитация или кто тебя мотивирует.

– Я считаю, что дисциплина. К примеру, не хочешь просыпаться рано, но надо. Да и строится все. Высокая планка, поэтому нужна дисциплина.

– Мы общаемся после ночи Лиги чемпионов, было 18 матчей. Что смотрел, если не секрет?

– Конечно, «Бенфика» – «Реал». Смотрел до последнего гола (улыбается). Я живу с Денисом Игнатенко. Он же вратарь, и был прямо в шоке. Я в шоке, а он еще больше. Поздравляем Анатолия Трубина, он молодец. Но приветствуем его команду, прошедшую в плей-офф.

- Игру смотрели вдвоем с Денисом?

– Да.

– Соседи проснулись или тоже смотрели?

– Тоже смотрели, стучали через стену.

– Выбор матчей был велик. Почему смотрел именно матч «Бенфика» – «Реал»?

– Честно говоря, я просто фанат «Реала» (улыбается). Я слежу за «Реалом», потому что там играет Мбаппе, мне очень импонирует его игра. Но скажу, что я очень счастлив, что Бенфика выиграла, и Анатолий забил гол. «Реалу» это не мешает, можно так сказать, – сказал Волошин.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
