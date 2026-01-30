Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТЛУМАК: «А если бы Моуринью не приказал Трубину бежать к воротам Реала?»
Лига чемпионов
30 января 2026, 12:08 | Обновлено 30 января 2026, 12:09
Бывший вратарь «Карпат» горд тем, что Трубин – украинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке «Бенфика» – «Реал», в котором украинский кипер португальцев Анатолий Трубин своим голом в компенсированное время вывел хозяев в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Конечно, после драматичной развязки была гордость, что Трубин – украинец, гордость за отечественную вратарскую школу. Ведь Анатолий не только надежно действовал возле своих владений, но и в ключевой момент оказался в нужном месте и прекрасно справился с непривычной ролью голеадора.

Не думаю, что Трубин специально тренировал такие удары головой, ведь основное внимание приковано к игре ногами, особенно в последнее время, когда именно вратари задействованы в начале атак. Но в Лиссабоне, как говорят, все пазлы сошлись. Сначала чутье не подвело наставника «Бенфики» Жозе Моуринью, который приказал Трубину подключиться к атаке при розыгрыше стандартного положения. А если бы этого не было? Помогло и то, что в тот момент у гостей уже было удалено два игрока, и оборонительным редутам не хватало плотности. Но главное – передача с фланга была идеальной, как и образцовая нацеленность украинца на решающий удар.

Уверен, что дай Трубину еще девять таких попыток – и он вряд ли попал бы в створ. В конце концов, это и не его миссия. Но Анатолий пробил так, что ему позавидовал бы даже бомбардир, «козырь» которого – выигранные воздушные дуэли. Мяч полетел точно в угол, и легендарный Тибо Куртуа не успел среагировать, хотя и выделяется надежностью именно на линии ворот. Не удивительно, что после финального свистка бельгийский легионер «Реала» тепло поздравил Трубина с этим историческим успехом. Украинец доказал, что уже является одним из лучших вратарей в Европе».

Ранее бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказал свое мнение об Анатолии Трубине.

По теме:
Гол Трубина заставил игроков Динамо сходить с ума на сборах в Турции
После гола Трубина Вирт вспомнил мяч, в котором Шахтер пережил трагедию
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
