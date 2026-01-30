Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отменила спарринг на сборах с Дукаджини
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 13:15 | Обновлено 30 января 2026, 13:16
«Горожане» на данный момент провели четыре спарринга

ФК Александрия

«Александрия» сообщила в официальных соцсетях об отмене товарищеского матча с косовским «Дукаджини».

Причины такого решения «горожане» не раскрыли.

На данный момент на сборах в Турции «Александрия» провела четыре спарринга: победила азербайджанскую «Зиру» (3:2) и косовский «Ллапи» (3:1), а также сыграла вничью с северомакедонской «Шкендией» (1:1) и датской «Фредерисией» (0:0).

После 16 туров УПЛ «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице с 11 очками в активе.

Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ расторг контракт с экс-игроком сборной Украины.

Иван Чирко Источник: ФК Александрия
