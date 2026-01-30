Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Кудровка
30.01.2026 14:30 - : -
Лапи
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 14:43 | Обновлено 30 января 2026, 14:50
Кудровка – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

27 января в 14:00 встречаются Кудровка и команда Лапи из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

