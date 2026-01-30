Украина. Премьер лига30 января 2026, 14:43 | Обновлено 30 января 2026, 14:50
Кудровка – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
27 января в 14:00 встречаются Кудровка и команда Лапи из Косова.
Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Кудровка – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
