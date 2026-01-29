Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В полуфинале мейджора украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Australian Open 2026. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:3
Элина провела седьмое очное противостояние против Арины и потерпела шестое поражение.
Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open (четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam) и боролась за дебютный финал на слэмах.
Элина, спасибо за эти две недели! Это было невероятно круто!
Элина в Мельбурне успела переиграть Кристину Букшу, Линду Климовичову, Диану Шнайдер, Мирру Андрееву и Коко Гауфф. Свитолина прервала винстрик из 10 поединков – на первой неделе января украинка стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.
С понедельника Свитолина поднимется в топ-10 рейтинга WTA – впервые с 2021 года. Элина займет 10-е место.
Соболенко в финале Australian Open поборется либо с Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной.
Результаты Свитолиной на Australian Open 2026:
- R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1
- R2: Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q] – 7:5, 6:1
- R3: Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3
- R4: Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4
- 1/4 финала: Элина Свитолина [12] – Коко Гауфф [3] – 6:1, 6:2
- 1/2 финала: Элина Свитолина [12] – Арина Соболенко [1] – 2:6, 3:6
Видеообзор матча
Статистика матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке
Анатолий прокомментировал свой гол
Єдина нешаблонна річ, яку сьогодні була задіяна в матчі проти бульби, на жаль, була не авторства Еліни. Гієнокрокодила давно пора було вчити культури поводження на корті - і шведка перша суддя, яка принаймні спробувала це зробити)
Не зуміла навʼязати боротьбу бульбамонстру, перегоріла.
Але є і позитивний момент - Єліна, ще декілька рочків буде дарувати нам свою магію, бо як що б це, нарешті, трапилося і Світоліна здобула б титул на цьому АО, це був би епічний хеппі енд.
Дякую, матуся, за Австралію 2026!
По грі важко щось коментувати,бо гра йшла дуже важко і виглядала Еліна навіть десь приречено. Боролася , віддавала усі сили ,але цього виявилося недостатньо - з тієї сторони стояв динозавр.
Цей сезон для Еліни буде дуже вдалим , я в цьому впевненний .
Всім гарного настрою!
Відчувалося що Еля десь "перегоріла " до матчу . У вирішальні моменти діяла не надто рішуче , боялася зробити помилку . Але якщо рівень гри , який вона демонструє збережеться й надалі, то шанси взяти реванш у крикливої білоруської "дюймовочки" ще будуть.
Почала рік дуже класно - турнір, півфінал АО - і це тільки 2 турніри в новому році...
А поразка, то таке - це Аріна, це баба-бик... Дуже мало гравчинь у турі, хто може її перемогти...
Її потрібно тільки ганяти з кута в кут... Якщо буде можливість.
Дякую Елі за гарний турнір та кльові матчі!!!