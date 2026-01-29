Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open

Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В полуфинале мейджора украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2026. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:3

Элина провела седьмое очное противостояние против Арины и потерпела шестое поражение.

Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open (четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam) и боролась за дебютный финал на слэмах.

Элина, спасибо за эти две недели! Это было невероятно круто!

Элина в Мельбурне успела переиграть Кристину Букшу, Линду Климовичову, Диану Шнайдер, Мирру Андрееву и Коко Гауфф. Свитолина прервала винстрик из 10 поединков – на первой неделе января украинка стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.

С понедельника Свитолина поднимется в топ-10 рейтинга WTA – впервые с 2021 года. Элина займет 10-е место.

Соболенко в финале Australian Open поборется либо с Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной.

Результаты Свитолиной на Australian Open 2026:

  • R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1
  • R2: Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q] – 7:5, 6:1
  • R3: Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3
  • R4: Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Элина Свитолина [12] – Коко Гауфф [3] – 6:1, 6:2
  • 1/2 финала: Элина Свитолина [12] – Арина Соболенко [1] – 2:6, 3:6

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Комментарии 41
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
На жаль, все по ділу. Справа навіть не в тому, що сабаленка потужніша і сильніше б`є по м`ячу - це пояснення для профанів. Грати про неї можна, це доводили не раз і не двічі, причому і більш тендітні особи. Справа в тому, як вона уміє збиратися на ключових очках, і як не вдається це зробити Еліні. Просто заборонити собі помилятись і дочекатись помилки суперниці. Це називається різницею в класі, і цю різницю треба визнати, як би нам цього не хотілось. 
Єдина нешаблонна річ, яку сьогодні була задіяна в матчі проти бульби, на жаль, була не авторства Еліни. Гієнокрокодила давно пора було вчити культури поводження на корті - і шведка перша суддя, яка принаймні спробувала це зробити)
Ответить
+16
Alex Bond
Просто категорії істот різні: одна - людина, а інша - ґодзілла
Ответить
+15
Leonidas B
Дякуемо Еліні за АО 2026!
Ответить
+15
Fdail
Перший півфінал АО та повернення в десятку - це мабуть і так величезне досягнення Еліни на сьогодні , а далі подивимося. Така гра проти Соболенко виглядає безперспективно, та ж Потапова (без жодної до неї поваги) зі зламаним пальцем дійшла до двух тайбоейків, а одному мала сетболи. З бульбою грати можна , але по-іншому явно. Хоча Еліна все одно врятувала український теніс на цьому турнірі за що їй величезна шана.
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Дякуємо Еліні за анігіляцію двох кацапок, а також красиву перемогу над Коко, то була супер гра, але проти білорашки на даний момент прийому немає, всеодно подяка Елі за цей турнір і не звертати увагу на низькоінтелектуальних хейтерів, які при першій же нагоді лайном кидають в її сторону за поразку!
Ответить
+11
Neptun
Ну шо тут поробиш? Таку Сабаленку зупинити може тільки Рибакіна, якщо добряче попотіє. Еліні величезна подяка за турнір!!!
Ответить
+9
C.Пеклов
На жаль сьогодні Еліна грала дуже невдало.Але в цілому на турнірі дуже добре!Дякую Еліні,вона в нас найкраща!Успіху на наступних турнірах!
Ответить
+9
introvert
Не треба стелити соломку, "против лома нет приема" це не про сьогоднішній матч. Еліна могла зробити більше, але не зробила.  Затислась, не вистачило того самого спортивного chill, за що їй сьогодні ще наваляє Гаель. Але за турнір загалом Еліні величезна подяка. Отримав максимум задоволення від цих двох тижнів, респект!
Ответить
+8
Disiny7
Прикро
Не зуміла навʼязати боротьбу бульбамонстру, перегоріла. 
Але є і позитивний момент - Єліна, ще декілька рочків буде дарувати нам свою магію, бо як що б це, нарешті, трапилося і Світоліна здобула б титул на цьому АО, це був би епічний хеппі енд. 
Дякую, матуся, за Австралію 2026!
Ответить
+7
ZloyDeda
Сабаленка, а не Соболенко - у вас редактори взагалі є?
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
dimando560
Нічого, ботоксний гермафродит - це все ж таки інший левел нажаль. А в іншому все супер, круто зіграла.
Ответить
+4
Alehandro
Ось і казочці кінець... На жаль. Була так близько, але кабанюру так просто не здолати. Тут тільки якась хитро-мудра тактика від тренера б допомогла, але це точно не до Беттлза) В цілому, Еліні тільки подяка за розкішно проведений турнір і успіхів. З такою грою вони точно ще мають бути 
Ответить
+4
mevast
Прикро. Очікуваної боротьби не сталось і це засмутило. Не змогла протистояти силовому, агресивному натиску бульбозавра. Подача як приклад: удар - відбиття, другий удар в ціль. І так переважно пройшла гра. Разом з тим велика подяка Еліні за яскраві перемоги на цьому турнірі, які піднімали настрій українцям. З поверненням в 10 кращих!
Ответить
+3
Vlad H.
Звернув увагу - якщо Еліна виходить на матч без особливого настрою , то завжди програє. Сьогодні той самий випадок. Як приклад - останній гейм і два прийоми простої другої подачі в молоко і рахунок 0-30 .
Ответить
+3
antt
Можна було припустити що буде Костюк, після Брісбена особливо. Тут також розхвалювали її. Вийшла в півфінал світоліна. Але не далі. Як в усіх попередніх мейджорах.
Ответить
+3
Mystic_Healer
Навіщо прізвище бульбозавра перекладати українською? Не збираюсь захищати транса, але це не професійно
Ответить
+3
Vlad H.
Велика подяка Еліні за її гру і самовіддачу. Ти є прикладом для наших тенісистів по відношенню до справи.
По грі важко щось коментувати,бо гра йшла дуже важко і виглядала Еліна навіть десь приречено. Боролася , віддавала усі сили ,але цього виявилося недостатньо - з тієї сторони стояв динозавр.
Цей сезон для Еліни буде дуже вдалим , я в цьому впевненний .
Всім гарного настрою!
Ответить
+3
Микола Захарченко
Велика подяка Еліні за пройдений шлях та подаровані емоції для вболівальників на цьому АО 🇺🇦👊
 Відчувалося що Еля десь "перегоріла " до матчу . У вирішальні моменти діяла не надто рішуче , боялася зробити помилку . Але якщо рівень гри , який вона демонструє збережеться й надалі, то шанси взяти реванш у крикливої білоруської "дюймовочки" ще будуть.
Ответить
+3
Yaroslav
Гарний турнір для Елі.
 Почала рік дуже класно - турнір, півфінал АО - і це тільки 2 турніри в новому році...
 А поразка, то таке - це Аріна, це баба-бик... Дуже мало гравчинь у турі, хто може її перемогти...
 Її потрібно тільки ганяти з кута в кут... Якщо буде можливість.
 Дякую Елі за гарний турнір та кльові матчі!!!
Ответить
+2
Анна Савоськіна
Слова монстрихи, які можна прочитати після перемоги то до Еліни чи судді, цікаво? Дякуємо, Елю за турнір, важко і можна грати з мутантом, але психологічно тяжче, це зрозуміло на неї дивитися тошно ...
Ответить
+2
