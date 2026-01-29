Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В полуфинале мейджора украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2026. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 6:2, 6:3

Элина провела седьмое очное противостояние против Арины и потерпела шестое поражение.

Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open (четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam) и боролась за дебютный финал на слэмах.

Элина, спасибо за эти две недели! Это было невероятно круто!

Элина в Мельбурне успела переиграть Кристину Букшу, Линду Климовичову, Диану Шнайдер, Мирру Андрееву и Коко Гауфф. Свитолина прервала винстрик из 10 поединков – на первой неделе января украинка стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.

С понедельника Свитолина поднимется в топ-10 рейтинга WTA – впервые с 2021 года. Элина займет 10-е место.

Соболенко в финале Australian Open поборется либо с Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной.

Результаты Свитолиной на Australian Open 2026:

R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1

Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1 R2: Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q] – 7:5, 6:1

Элина Свитолина [12] – Линда Климовичова [Q] – 7:5, 6:1 R3: Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3

Элина Свитолина [12] – Диана Шнайдер [23] – 7:6 (7:4), 6:3 R4: Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4

Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4 1/4 финала: Элина Свитолина [12] – Коко Гауфф [3] – 6:1, 6:2

Элина Свитолина [12] – Коко Гауфф [3] – 6:1, 6:2 1/2 финала: Элина Свитолина [12] – Арина Соболенко [1] – 2:6, 3:6

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine