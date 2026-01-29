Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Боруссия Д
28.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
Лига чемпионов
0

Боруссия Д – Интер – 0:2. Шедевр Димарко. Видео голов и обзор

Подопечные Кристиана Киву вырвали победу в конце встречи

0
Getty Images/Global Images Ukraine.

Миланский Интер одержал трудную победу над дортмундской Боруссией (2:0) в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме каждая из команд имела свои моменты, но Грегор Кобель и Ян Зоммер стали главными героями первой половины игры. Команды пошли в раздевалку с «сухим» счетом.

Во втором тайме подопечные Кристиана Киву сумели вырвать победу в матче. Первый гол на 81-й минуте забил Федерико Димарко. На 90+4 отличился Анди Диуф.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Боруссия Дортмунд (Германия) – Интер (Италия) – 0:2

Голы: Димарко, 81, Диуф, 90+4

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Анди Диуф (Интер Милан), асcист Давиде Фраттези.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
Тренер Ливерпуля – о разгроме Карабаха, выходе в 1/8 ЛЧ и травме Фримпонга
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
