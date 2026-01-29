Боруссия Д – Интер – 0:2. Шедевр Димарко. Видео голов и обзор
Подопечные Кристиана Киву вырвали победу в конце встречи
Миланский Интер одержал трудную победу над дортмундской Боруссией (2:0) в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме каждая из команд имела свои моменты, но Грегор Кобель и Ян Зоммер стали главными героями первой половины игры. Команды пошли в раздевалку с «сухим» счетом.
Во втором тайме подопечные Кристиана Киву сумели вырвать победу в матче. Первый гол на 81-й минуте забил Федерико Димарко. На 90+4 отличился Анди Диуф.
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Боруссия Дортмунд (Германия) – Интер (Италия) – 0:2
Голы: Димарко, 81, Диуф, 90+4
События матча
