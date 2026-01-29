Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Форвард мадридского «Реала» прокомментировал поражение от лиссабонской «Бенфики»
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на поражение испанской команды в матче Лиги чемпионов, а также прокомментировал гол вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина:
«Четвертый гол «Бенфики» (который забил Трубин) ничего не менял с точки зрения результата, нам немного стыдно, но это ничего не меняет», — начал французский нападающий.
«На прошлой неделе мы играли на высоком уровне, но на этот раз было совсем по-другому, нам нужно вернуть нашу стабильность. Нам не хватало всего понемногу – и агрессии, и концентрации, и качества игры.
В Лиге чемпионов мелочей не бывает: если не отдаешь на поле все силы, тебя наказывают. Если вы не подходите к игре с желанием победить…» – рассказал Мбаппе.
После восьми сыгранных туров «Реал»набрал 15 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице. Команда Альваро Арбелоа, как и «Бенфика», продолжит борьбу в раунде плей-офф.
Саме про це казав Луїс Енріке - потрібно вмикати пресинг й допомагати партнерам... Тому Дембеле і взяв «Золотий м'яч» поряд з титулом ЛЧ, бо слухав тренера, віддавав всього себе на полі й спрогресував семимильними кроками за один рік.
А в Мадриді одразу два однакові персонажі в аспекті відсутності цього самого пресингу - Мбаппе і Вінісіус, які своїми самозакоханістю і високомірністю відправили молодого талановитого тренера Алонсо у відпустку. Плюс, своєю поведінкою обидва подають негативний приклад партнерам... Вчора Гюлер був невдоволений й розмахував руками, коли його поміняли на Сестеро Санчо. Далі буде... «Браво» Флорентіно Перес.
Арбелоа - наступна жертва цих двох повелителів роздягальні