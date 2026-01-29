Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Копенгаген – 4:1. Каталонский камбек. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Барселона
28.01.2026 22:00 – FT 4 : 1
Копенгаген
Лига чемпионов
29 января 2026, 12:07 | Обновлено 29 января 2026, 12:08
214
0

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января 2026 года, «Барселона» принимала «Копенгаген» в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Матч состоялся на арене «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что сине-гранатовые проиграли первый тайм поединка, но во второй половине встречи забили 4 гола и одержали победу.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Барселона Копенгаген 4:1
Голы: Левандовски, 48, Ямал, 60, Рафинья, 69 (пен.), Решфорд, 85 – Дадасон, 4

Видеообзор поединка

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Фермин Лопес.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Ламин Ямал.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дадасон (Копенгаген), асcист Мохаммед Эльюнусси.
Барселона Копенгаген Роберт Левандовски Маркус Рэшфорд Лига чемпионов Рафинья Диас Ламин Ямаль Виктор Дадасон видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
