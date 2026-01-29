В среду, 28 января 2026 года, «Барселона» принимала «Копенгаген» в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Матч состоялся на арене «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля – 4:1.

Интересно, что сине-гранатовые проиграли первый тайм поединка, но во второй половине встречи забили 4 гола и одержали победу.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

Барселона – Копенгаген – 4:1

Голы: Левандовски, 48, Ямал, 60, Рафинья, 69 (пен.), Решфорд, 85 – Дадасон, 4

Видеообзор поединка