Камбек: Барселона разбила Копенгаген и завершила основной этап ЛЧ в топ-8

Каталонская Барселона с камбеком переиграла Копенгаген в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Камп Ноу и завершился со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания) – 4:1

Голы: Левандовски, 48, Ямаль, 60, Рафинья, 69 (пен.), Рэшфорд, 85