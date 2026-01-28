Лига чемпионов28 января 2026, 23:59 | Обновлено 29 января 2026, 00:01
Камбек: Барселона разбила Копенгаген и завершила основной этап ЛЧ в топ-8
Каталонцы переиграли соперников со счетом 4:1 в 8-м туре еврокубка
Каталонская Барселона с камбеком переиграла Копенгаген в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Камп Ноу и завершился со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания) – 4:1
Голы: Левандовски, 48, Ямаль, 60, Рафинья, 69 (пен.), Рэшфорд, 85
