Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Камбек: Барселона разбила Копенгаген и завершила основной этап ЛЧ в топ-8
Лига чемпионов
28 января 2026, 23:59 | Обновлено 29 января 2026, 00:01
Камбек: Барселона разбила Копенгаген и завершила основной этап ЛЧ в топ-8

Каталонцы переиграли соперников со счетом 4:1 в 8-м туре еврокубка

Камбек: Барселона разбила Копенгаген и завершила основной этап ЛЧ в топ-8
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона с камбеком переиграла Копенгаген в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Камп Ноу и завершился со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания) – 4:1

Голы: Левандовски, 48, Ямаль, 60, Рафинья, 69 (пен.), Рэшфорд, 85

футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
