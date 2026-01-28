Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам

Четвертый номер мирового рейтинга и 24-кратный обладатель трофеев Grand Slam Новак Джокович из Сербии пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

28 февраля Новак вышел на корт против Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) в четвертьфинале мейджора и проиграл ему первые два сета. В третьей партии Джокович повел 3:1 и итальянец отказался от продолжения игры из-за боли в бедре.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [5] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:4, 6:3, 1:3, RET., Музетти

Лоренцо взял медицинский тайм-аут после третьего гейма третьего сета. Он продолжил игру и сумел взять два поинта в четвертом гейме, а затем один в пятом – при счете 1:3 (15:40) на своей подаче Музетти снялся.

Музетти провел третий четвертьфинал на турнирах Grand Slam (первый на харде) и боролся за третий полуфинал. Лоренцо – первый игрок в эпоху Открытой эры, который снялся с матча на стадии четвертьфинала Grand Slam или позже, ведя 2:0 по сетам.

Джокович в полуфинале Australian Open сыграет либо с Янником Синнером, либо с Беном Шелтоном.

После 1/8 финала, где была победа над Ботиком ван де Зандсхульпом, Новак не выиграл ни одного сета, но все равно сыграет в четвертьфинале. С поединка четвертого раунда против серба снялся чех Якуб Меншик.

Джокович вышел в 54-й полуфинал турниров Grand Slam и 13-й на кортах Мельбурна. Для Новака это был 1400-й матч в карьере на уровне Тура, в котором он одержал 1167-ю победу, 401-ю победу на мейджорах и 103-ю на Aus Open.

Джокович (38 лет и 241 день) стал вторым самым возрастным полуфиналистом мужского одиночного разряда на Australian Open в эпоху Открытой эры, уступая только Кену Розуоллу (1976 и 1977 – 42 года и 60 дней), превзойдя рекорд Роджера Федерера (2020 год – 38 лет и 165 дней).

Новак впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open четыре года подряд (2023–2026).