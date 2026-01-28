Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Australian Open
28 января 2026, 09:10 | Обновлено 28 января 2026, 09:32
1274
4

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам

Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше

28 января 2026, 09:10 | Обновлено 28 января 2026, 09:32
1274
4 Comments
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Новак Джокович

Четвертый номер мирового рейтинга и 24-кратный обладатель трофеев Grand Slam Новак Джокович из Сербии пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

28 февраля Новак вышел на корт против Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) в четвертьфинале мейджора и проиграл ему первые два сета. В третьей партии Джокович повел 3:1 и итальянец отказался от продолжения игры из-за боли в бедре.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [5] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:4, 6:3, 1:3, RET., Музетти

Лоренцо взял медицинский тайм-аут после третьего гейма третьего сета. Он продолжил игру и сумел взять два поинта в четвертом гейме, а затем один в пятом – при счете 1:3 (15:40) на своей подаче Музетти снялся.

Музетти провел третий четвертьфинал на турнирах Grand Slam (первый на харде) и боролся за третий полуфинал. Лоренцо – первый игрок в эпоху Открытой эры, который снялся с матча на стадии четвертьфинала Grand Slam или позже, ведя 2:0 по сетам.

Джокович в полуфинале Australian Open сыграет либо с Янником Синнером, либо с Беном Шелтоном.

После 1/8 финала, где была победа над Ботиком ван де Зандсхульпом, Новак не выиграл ни одного сета, но все равно сыграет в четвертьфинале. С поединка четвертого раунда против серба снялся чех Якуб Меншик.

Джокович вышел в 54-й полуфинал турниров Grand Slam и 13-й на кортах Мельбурна. Для Новака это был 1400-й матч в карьере на уровне Тура, в котором он одержал 1167-ю победу, 401-ю победу на мейджорах и 103-ю на Aus Open.

Джокович (38 лет и 241 день) стал вторым самым возрастным полуфиналистом мужского одиночного разряда на Australian Open в эпоху Открытой эры, уступая только Кену Розуоллу (1976 и 1977 – 42 года и 60 дней), превзойдя рекорд Роджера Федерера (2020 год – 38 лет и 165 дней).

Новак впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open четыре года подряд (2023–2026).

По теме:
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
10 побед подряд. Идеальная статистика Свитолиной: возврат в топ-10 рейтинга
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лоренцо Музетти Новак Джокович Australian Open 2026 травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
Теннис | 27 января 2026, 22:39 0
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января

В среду в Мельбурне сыграют София Белинская и Антонина Сушкова

ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19
Футбол | 28 января 2026, 05:23 2
ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19
ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19

Динамовцы готовятся к поединку с Атлетико Мадрид U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Умер бывший тренер киевского Динамо
Футбол | 27.01.2026, 12:32
Умер бывший тренер киевского Динамо
Умер бывший тренер киевского Динамо
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Футбол | 27.01.2026, 14:22
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Після другого сету якраз промайнула думка, що Джокович дограє матч надіючись на якесь диво, на травму суперника. Бо він чудово розумів, що йому тут нічого не світить. Музетті повністю його перегравав. І от це диво сталось. Дуже жаль, що в півфінал проходить дід, який на халяву пройшов дві гри, і який буде просто статистом.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Тут нещодавно викладали цікавий матеріал про дивних людей і дивні рекорди на зимових олімпіадах. В частині з підзаголовком "Удача - це теж суперсила" розповідалось про австралійського шорт-трекіста, який виграв олімпійське золото завдяки тому, що всі його конкуренти на шляху до фіналу і у самому фіналі падали, завалюючи один одного. Так от, на цьому АО Джокович дублює шлях того хлопця. Залишилось дочекатись ще двох знять суперників, і титул у серба в кишені)
Ответить
+1
maksimisgreat
Две подряд шары на любимом турнире серба. То ли у него аура такая, то ли совпадение.
Ещё могут быть и третья, и четвёртая шара.
Ответить
0
Популярные новости
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной
ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной
27.01.2026, 11:25 15
Теннис
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 6
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 65
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем