ВИДЕО. Как Свентек проиграла Рыбакиной четвертьфинальный матч Aus Open 2026

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В четвертьфинале полька потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 5) за 1 час и 36 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 7:5, 6:1

Это было 12-е очное противостояние соперниц. Ига в шестой раз уступила Елене.

После победы в личной встрече на Australian Open в 2023 году Рыбакина стала первой теннисисткой, обыгравшей Свентек более одного раза на одном и том же турнире Grand Slam.

Рыбакина одержала восьмую подряд победу над соперницами из топ-10 WTA.

Елена пробилась в четвертый раз вышла в полуфинал мейджора и впервые с Уимблдона-2024. На Aus Open она играла на этой стадии три года назад.