Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 09:59 | Обновлено 28 января 2026, 10:35
ВИДЕО. Как Свентек проиграла Рыбакиной четвертьфинальный матч Aus Open 2026

Ига в двух сетах уступила Елене, счет в очных противостояниях стал 6:6

ВИДЕО. Как Свентек проиграла Рыбакиной четвертьфинальный матч Aus Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В четвертьфинале полька потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 5) за 1 час и 36 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 7:5, 6:1

Это было 12-е очное противостояние соперниц. Ига в шестой раз уступила Елене.

После победы в личной встрече на Australian Open в 2023 году Рыбакина стала первой теннисисткой, обыгравшей Свентек более одного раза на одном и том же турнире Grand Slam.

Рыбакина одержала восьмую подряд победу над соперницами из топ-10 WTA.

Елена пробилась в четвертый раз вышла в полуфинал мейджора и впервые с Уимблдона-2024. На Aus Open она играла на этой стадии три года назад.

Комментарии
