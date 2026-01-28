Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 переманил украинца из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 10:56
Олег Мазуренко рассказал о трансфере Валерия Дубко в Металлист 1925

ФК Оболонь Киев.

Спортивный директор киевской Оболони Олег Мазуренко объяснил, почему клуб решил завершить сотрудничество с украинским защитником Валерием Дубко. Менеджер признался, что Валерий перейдет к харьковскому Металлисту 1925.

«Валерий перешел в Металлист 1925. У него был подписан предварительный контракт с новым клубом. На уровне руководителей было достигнуто соглашение о переходе уже этой зимой. Называть цифры я не могу.

Через 2.5 года он стал по-настоящему частью нашей семьи. Прощание было эмоциональным, но мы показываем пример нашим игрокам, что с Оболони ты можешь пойти на повышение», – сказал Мазуренко.

Валерий провел в составе Оболони два с половиной года. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги он сыграл 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Оболонь Киев Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Валерий Дубко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Мазуренко
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
