СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 28 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Арсенал – Кайрат
22:00 Барселона – Копенгаген
22:00 Бенфика – Реал Мадрид
22:00 Боруссия Д – Интер
22:00 Наполи – Челси
22:00 ПСЖ – Ньюкасл
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко неприятно удивлен реакцией фанов
Шовковский жестко прошелся по ПриватБанку