Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Кайрат

Ggbet 1.04 – 25.00 – 60.00

22:00 Барселона – Копенгаген

Ggbet 1.15 – 11.00 – 18.00

22:00 Бенфика – Реал Мадрид

Ggbet 4.27 – 4.27 – 1.83

22:00 Боруссия Д – Интер

Ggbet 3.03 – 3.64 – 2.44

22:00 Наполи – Челси

Ggbet 3.46 – 3.70 – 2.20

22:00 ПСЖ – Ньюкасл

Ggbet 1.70 – 4.72 – 4.67

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
