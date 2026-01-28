СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января

В среду, 28 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Кайрат

1.04 – 25.00 – 60.00

22:00 Барселона – Копенгаген

1.15 – 11.00 – 18.00

22:00 Бенфика – Реал Мадрид

4.27 – 4.27 – 1.83

22:00 Боруссия Д – Интер

3.03 – 3.64 – 2.44

22:00 Наполи – Челси

3.46 – 3.70 – 2.20

22:00 ПСЖ – Ньюкасл

1.70 – 4.72 – 4.67

