СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 25 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Кристал Пэлас – Челси
17:15 Барселона – Овьедо
18:30 Арсенал – Манчестер Юнайтед
19:00 Ювентус – Наполи
21:45 Рома – Милан
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й
Поединок состоится 25 января в 16:00 по Киеву