Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
25 января 2026, 11:08 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В воскресенье, 25 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Кристал Пэлас – Челси

Ggbet 3.37 – 3.74 – 2.22

17:15 Барселона – Овьедо

Ggbet 1.14 – 11.10 – 21.00

18:30 Арсенал – Манчестер Юнайтед

Ggbet 1.62 – 4.37 – 5.94

19:00 Ювентус – Наполи

Ggbet 2.12 – 3.23 – 4.27

21:45 Рома – Милан

Ggbet 2.89 – 2.99 – 2.99

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
