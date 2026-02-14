Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Худшая желтая карточка, которую я видел». Ярмолюк попал в скандал в АПЛ
Англия
14 февраля 2026, 13:27 |
721
0

«Худшая желтая карточка, которую я видел». Ярмолюк попал в скандал в АПЛ

Эпизод с участием хавбека сборной Украины стал вирусным в соцсети

14 февраля 2026, 13:27 |
721
0
«Худшая желтая карточка, которую я видел». Ярмолюк попал в скандал в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Болельщики обратили внимание на скандальный эпизод, который произошел в матче 26-го тура английской Премьер-лиги между Брентфордом и Арсеналом (1:1).

На 30-й минуте встречи украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк оказался на газоне после незначительного контакта со стороны форварда «канониров» Виктора Декереша.

Главный судья матча зафиксировал фол со стороны шведского нападающего и показал ему предупреждение. Такое решение удивило фанатов. Один из них в комментарии к этому моменту написал: «Худшая желтая карточка, которую я когда-либо видел».

По теме:
«Это видно весь сезон». В Англии поставили крест на игроке сборной Украины
Потеря для Гвардиолы. Топ-футболисту Манчестер Сити грозит дисквалификация
Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Егор Ярмолюк Арсенал Лондон Брентфорд предупреждение (желтая карточка) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14 февраля 2026, 06:32 6
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи

От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи

Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Футбол | 14 февраля 2026, 12:53 3
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола

Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы

Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 3
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 18
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 5
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем