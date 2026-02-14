«Худшая желтая карточка, которую я видел». Ярмолюк попал в скандал в АПЛ
Эпизод с участием хавбека сборной Украины стал вирусным в соцсети
Болельщики обратили внимание на скандальный эпизод, который произошел в матче 26-го тура английской Премьер-лиги между Брентфордом и Арсеналом (1:1).
На 30-й минуте встречи украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк оказался на газоне после незначительного контакта со стороны форварда «канониров» Виктора Декереша.
Главный судья матча зафиксировал фол со стороны шведского нападающего и показал ему предупреждение. Такое решение удивило фанатов. Один из них в комментарии к этому моменту написал: «Худшая желтая карточка, которую я когда-либо видел».
